Las agencias de viaje desaconsejan viajar a China por el coronavirus

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav), Carlos Garrido, ha señalado que los touroperadores están "desaconsejando viajar a la zona afectada" por el coronavirus, pese a que siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ningún país de la UE está aplicando medidas de restricción en los viajes o el comercio con China.

Si bien, Reino Unido ha recomenddado no viajar al gigante asiático a menos que sea "esencial", lo que ha llevado a British Airways ha anunciar este miércoles la suspensión, con efecto inmediato, de todos sus vuelos con destino y origen en China continental. Mientras tanto, Iberia está estudiando suspender los vuelos directos con Shanghái, según informa Max Jiménez Botías. Además Iberia ha "flexibilizado" las condiciones de las tarifas para que los clientes puedan cambiar o solicitar el reembolso de los billetes ya adquiridos.

España aún no ha dado el paso de desancosejar los viajes pero sí países del entorno como Alemania, que ha recomendado no desplazarse hasta la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, epicentro del nuevo coronavirus. Otros países también han seguido estos pasos, como EEUU, que aconseja no viajar a todo el territorio chino.

FLEXIBILIDAD CON LOS VIAJES YA CONTRATADOS

En este contexto, las agencias de viajes españolas, además de desanconsejar los desplazamientos, están ayudando a sus clientes a retrasar o cancelar los vuelos o viajes ya previstos, gracias a que las compañías aéreas está mostrando "flexibilidad y están facilitando los cambios y reembolsos", según ha explicado Garrido a Europa Press.

Cada proveedor, ya sean hoteles, aerolíneas o navieras, está gestionando la situación "según se ajusta a sus circunstancias", algo en lo que las agencias de viajes están "colaborando para el mejor fin de estas gestiones".