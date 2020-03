Agricultores de Almendralejo se unen para desinfectar las calles de la ciudad

Más de 60 agricultores de Almendralejo ya se han inscrito a un plan especial de limpieza y desinfección de las calles de la capital de Tierra de Barros que tiene previsto que se inicie este viernes como medida contra el covid-19. Lo harán con sus propios tractores y cubetas gracias a una iniciativa que ha surgido de los propios agricultores y que ha acogido y aceptado de buen agrado el ayuntamiento de la ciudad, que será el encargado de surtir de todo el producto de limpieza y desinfectante, hacer las respectivas mezclas en los camiones de Ferrovial y distribuirlo para los agricultores.

La iniciativa partió en concreto de un joven agricultor que lo transmitió al alcalde, José María Ramírez, tal y como ha confirmado el propio edil en una rueda de prensa para anunciar medidas contra el coronavirus. Ramírez ha comentado que, nada más conocer la propuesta, se puso en contacto con organizaciones como la Comunidad de Labradores, UPA-UCE o La Unión para conocer la disponibilidad de estos colectivos, cuya respuesta ha sido positiva y de ahí que muchos agricultores se estén ofreciendo como voluntarios con sus propios tractores para llevar a cabo esta labor.

Desde el ayuntamiento han informado que esperan comenzar el viernes o el sábado, ya que primero quieren conocer el número de tractores y personas exactos que van a participar y realizar una organización adecuada por zonas. Se pretende desinfectar el mayor número de calles posibles como medida de prevención contra el coronavirus.

El ayuntamiento surtirá un producto basado en una mezcla entre hipoclorito y agua, que es el mismo que habitualmente usa la empresa encargada de la limpieza de Almendralejo, aunque ha concretado que este plan se hará con la idea de abarcar “lo máximo posible”. Esta mezcla se trasladará a los camiones cisternas de los agricultores con los que habitualmente reparten productos fitosanitarios en sus tierras

El alcalde ha dejado claro que es una simple medida de prevención, ya que esta labor no obedece a ninguna alarma ni brote de coronavirus en la ciudad. De hecho, ha confirmado que en Almendralejo “hay algunos casos aislados, pero controlados”, pero no ha determinado la cifra exacta de positivos confirmados. Sí ha señalado que el Área de Salud de Mérida es una de las que menos casos de contagio por coronavirus ha registrado, lo que hace una idea de que en Almendralejo el virus no ha tenido una excesiva propagación por el momento.