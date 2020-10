Aguado no pide la retirada de la orden de Sanidad sino su "mejora"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apostado este miércoles porque el comité técnico de expertos creado entre la administración autonómica y el Gobierno central para analizar diariamente la situación epidemiológica en la región sirva para "mejorar" la orden impulsada por el Ministerio de Sanidad y que ha supuesto el cierre perimetral de Madrid capital y nueve municipios más.

De esta forma, Aguado se ha distanciado, una vez más, de Isabel Díaz Ayuso, quien ha recurrido la orden ante la Audiencia Nacional pidiendo la retirada de las medidas restrictivas. A su vez, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió el martes, en la reunión del Grupo Covid-19, en la que participan ambas administraciones y en la que se decidió crear el comité formado por técnicos, en que se retiren las restricciones, alegando que ha bajado la incidencia de la epidemia en la Comunidad.

Si bien, Aguado, ya expresó en público que no comparte que el Gobierno regional acuda a los tribunales y preguntado este miércoles por si cree que se deben retirar las medidas, ha manifestado que "entiende los argumentos de la Consejería de Sanidad" pero, en su opinión, conviene "seguir hablando" y "mejorar la orden". A su juicio, estas mejoras se pueden abordar en las reuniones diarias del comité técnico y también en el Grupo Covid-19, integrado por él y el consejero y los ministros de Sanidad y Función Pública, Salvador Illa y Carolina Darias, respectivamente.

UNA SITUACIÓN "PREOCUPANTE"

"Por fin tenemos criterios homogéneos, pero hay que mejorarlos, perfilarlos, incorporar algunos nuevos pero que haya acuerdo y en esa fase estamos", ha señalado el vicepresidente, que pertenece a Cs y sustenta el Gobierno de Ayuso.

A su vez, ha señalado que "no se puede trasladar a la opinión pública que las cosas van bien, porque las cosas van mal, la curva está muy alta y vienen meses difíciles" por lo que, a su juicio, el planteamiento en estos momentos no es de "abrir" y desconfinar algunos barrios sino de "contener" el virus. Por ello, ha reconocido que si las restricciones no surten efecto, "habrá que tomar medidas más duras" en torno a Navidad.

Un mensaje en dirección opuesta al trasladado por el consejero de Sanidad y la propia Ayuso, quienes hacen bandera de que la incidencia y los ingresos hospitalarios han mejorado en la Comunidad, pero en su opinión la bajada no se debe a las medidas impulsadas por Illa y que entraron en vigor el pasado viernes, sino a los confinamientos selectivos en 45 barrios que el Gobierno regional aplicaron antes.

LAS DISCOTECAS PODRÁN ABRIR COMO RESTAURANTES

Pese a todo, Aguado ha anunciado que a partir del 15 de octubre la Comunidad de Madrid permitirá que puedan operar como restaurantes las discotecas, salas de baile y bares de copas, que permanecen cerrados desde finales de agosto por orden del Gobierno regional para evitar contagios por coronavirus. El cambio "temporal" de usos se hará si los dueños de estos establecimientos "quieren" y si cumplen "los requisitos".

Además, el vicepresidente madrileño ha anunciado que la Comunidad prevé extender la app 'Radar Covid' a toda la autonomía "en los próximos días", para lo cual ha hecho un llamamiento a los madrileños a que se descarguen la aplicación.