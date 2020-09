El alcalde de Madrid ya no descarta confinar la región

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se muestra contraria a confinar la región porque «no sirve de mucho» y «restringe la actividad económica», el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, admitió ayer que, tras días con la transmisión descontrolada, no descarta que haya que obligar a los madrileños a encerrarse en sus casas. «En estos momentos creo que no hay riesgo de confinamiento, pero si se me pregunta si descarto cualquier escenario digo que no, como alcalde no», señaló el regidor en una entrevista en Telecinco.

Ante las declaraciones, el director del centro de emergencias y alertas sanitarias, el doctor Fernando Simón, se «congratuló» de que el alcalde (al fin) baraje esta posibilidad porque, en su opinión, «es importante que todas las opciones estén en la mesa» para que en el momento de implementarlas «se haga sin dudarlo»; porque «no hay que evitar tomar medidas, sino evitar tomarlas tarde».

Aún así, se mostró confiado en que las nuevas restricciones a las reuniones sociales y de aforo, que entraron ayer en vigor, den resultado y no haya que confinar la Comunidad de Madrid o algunas de las zonas con más incidencia. Es la región con mayor transmisión comunitaria. P. M .