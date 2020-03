Una anciana belga fallece tras ceder su respirador a pacientes más jóvenes

No solo hay nombres y apellidos detrás de la cifra de fallecidos a consecuencia del COVID-19. También hay familias, éxitos, fracasos, anécdotas. Y últimas decisiones que, seguramente y en muchos casos, son lo que mejor define cómo vivieron y cómo han decidido morir estas personas que cada día engordan la cruel estadística del coronavirus. En Bélgica, hace escasos días, una mujer de 90 años regaló un buen ejemplo de ello al renunciar al respirador alegando que una persona joven lo necesitaría más que ella. Falleció 24 horas después. Se llamaba Suzanne Hoylaerts. "He tenido una buena vida y no me preocupa morir", dijo.

Su historia la ha dado a conocer el diario belga 'Het Laatste Nieuws'. La mujer, residente en Binkom, a 40 kilómetros de Bruselas, había ingresado en un hospital por su maltrecha respiración. Ya en el pasado, según relató su hija al rotativo belga, había pasado por una neumonía. La saturación de oxígeno estaba en unos límites muy delicados y cuando dio positivo por COVID-19, a pesar de que había estado confinada, los médicos decidieron que lo mejor era que se quedara para poder controlarla mejor. Los sanitarios siguieron con el protocolo para estos casos, y cuando iban a aplicarle un respirador artificial que ayudara a muscular sus delicados pulmones, Suzanne lo rechazó: "Guardadlo para los jóvenes, ya he tenido una buena vida". Así lo hicieron, y al día siguiente, pasó a ser una cifra más de víctimas por el coronavirus, con la salvedad de que con su gesto, quizás evitó que fuera otro, con muchos menos años disfrutados, el que llenara la estadística. En el caso de Bélgica, 513 fallecidos.