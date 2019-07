Los animalistas de Peta piden sustituir los toros de Sanfermines por gente disfradaza de T-Rex

La organización animalista Peta ha propuesto al alcalde de Pamplona acabar con los Sanfermines y convertirlos en encierros dónde personas disfrazadas de T-Rex persigan a los corredores.

La organización se ha ofrecido incluso a pagar los disfraces si el alcalde de Pamplona acepta reemplazar los encierros por un festival cruelty-free con T-Rex. Además, otras organizaciones animalistas han lanzado una campaña que pretende mostrar la lenta agonía y el sufrimiento de los toros durante las corridas de Pamplona y pide la supresión de los festejos taurinos.

La campaña, acompañada de un vídeo, ha sido puesta en marcha por la organización Animal Guardians y la Plataforma La Tortura No es Cultura (LTNEC). Bajo el lema "En San Fermín la sangre corre contigo', se distribuirá en varios idiomas y se dará a conocer en una primera fase en España, Francia, Alemania, Suiza, Colombia, Portugal, Austria, Reino Unido, Holanda, Italia y Estados Unidos.

EL VIDEO

El vídeo "revela sin tapujos" la crudeza del destino de estos toros que mucha gente desconoce "especialmente fuera de España", señalan las organizaciones en un comunicado.

En las imágenes cercanas a los animales lidiados se puede comprobar "cómo las lágrimas brotan de sus ojos o cómo saltan ante el dolor punzante de las banderillas". Asimismo cómo "la punta de la espada de una estocada en el extremo de la espalda surge por uno de los costados del toro, sangrientas puntilladas que parecen no acabar nunca o toros vomitando sangre con ojos desorbitados".

Las organizaciones piden a la ciudadanía que no participen de estos "crueles espectáculos" y que escriban al Ayuntamiento de Pamplona para que elimine las corridas de toros durante las fiestas de San Fermín. "No se puede construir una sociedad de paz libre de violencia sin acabar primero con los espectáculos públicos que incluyen sangre y muerte", afirma Marta Estaban, de Animal Guardias, "por ello solicitamos que al menos se elimine la parte más cruenta que son las corridas de toros".

Estos animales "no solamente sufren el estrés y lesiones de los encierros, sino que después son torturados de una manera atroz en la plaza", según Carmen Ibarlucea, de la Plataforma la Tortura no es Cultura, por ello, "el mundo debe conocer este aspecto negro de las fiestas de San Fermín". Ibarlucea señala que piden a los ciudadanos no participar y movilizarse en ayuda de estos animales y solicitar a la Ayuntamiento de Pamplona la eliminación de la lidia en la plaza de toros tras el encierro.