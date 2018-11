El anuncio de Navidad que arrasa en redes: 'El amor es un regalo'

Los anuncios navideños suelen venir cargados de emociones a través de regresos, reencuentros, amor o por el contrario soledad. Infinidad de emociones que florecen a lo largo de estas fiestas en cada familia y que se reflejan en trabajos que en ocasiones traspasan las pantallas.

Es el caso de este anuncio del británico Phil Beastall, quien ha recuperado un trabajo que hizo en 2014 con tan solo 50 euros de presupuesto y se ha convertido en viral a las puertas de la Navidad de 2018 por su emotividad.

En el vídeo, narra una bonita historia de amor entre un hijo y la madre que perdió a través de cintas que escucha año a año en las que ella había dejado un mensaje. En este caso, la última cinta con un lacrimógeno adiós.

Él tacha los días de diciembre en el calendario, ansioso por ver el mensaje que le había dejado su madre este último año. Nada más levantarse el día de Navidad, se pone unos cascos y escucha el mensaje. "Hola Chris, soy mamá. Feliz Navidad. Ha pasado otro año y me gustaría decirte algo que no había dicho: gracias por tomarte el tiempo de recordarme después de todos estos años", le dice, sabiendo que le escucharía siempre.

Y después de ese agradecimiento, se despide: "No puedo creer que vayas a cumplir 30 pronto. Me encantaría estar ahí para ver el hombre en el que te has convertido. Estoy muy orgullosa de ti. Esta es mi última cinta. Me gustaría hacerlo cada Navidad pero es hora de decir adiós. Recuerda cuánto te quiero. Nunca lo olvides. Siempre seré tu mamá. Antes de irme, déjame contarte una historia sobre el día más feliz de mi vida, el día que naciste".

El mensaje que quiere trasladar el autor de este anuncio es que el amor es un regalo... y dura eternamente. Así lo expresa en Facebook, donde el vídeo ya ha sido reproducido por nueve millones de personas y compartido cientos de miles de veces.