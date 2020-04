Apple y Google informarán a sus usuarios si han estado cerca de enfermos de covid-19

El covid-19 ha obrado un pequeño milagro y es que Apple y Google unan sus fuerzas para crear una tecnología conjunta que permita luchar mejor contra el coronavirus. Ambas colaborarán para crear una tecnología de rastreo que, a partir de sus móviles, permita localizar si un usuario ha estado cerca de un enfermo de covid-19.

Apple y Google copan el mercado mundial de móviles con sus iPhone y Android, respectivamente. Cada una de ellas tiene un sistema de localización de sus propios terminales, que hasta ahora ha funcionado de forma independiente.

Para mediados de mayo, ambas multinacionales podrían tener ya herramientas de software (básicamente una API o pieza que se pueda integrar en una aplicación) que permitan poner en contacto apps de rastreo que vengan avaladas por las autoridades sanitarias de EEUU.

La idea es que sea la administración de EEUU quien pueda así lanzar un aviso a los móviles de las personas que hayan podido estar en contacto con un enfermo. Y para ello, los móviles, independientemente de su sistema operativo, podrían almacenar la información de qué otro terminal han tenido cerca durante unos 10 minutos, al menos durante 14 días. Si uno de esas personas con las que se ha tenido contacto resulta contagiado, y las autoridades de salud lo sabemn, estas podrían lanzar una alerta a los móviles que han estado cerca y avisar a sus propietarios de que podrían haberse contagiado.

Integrada en iOS y Android

Según Reuters, Apple y Google quieren incluir este tipo de tecnología en sus sistemas operativos (iOS y Android, respectivamente) para que sus clientes ya no tengan necesidad de descargar apps de otros, cosa que por otra parte harían pocos usuarios.

Las dos compañías, en "guerra nuclear" desde que Steve Jobs estaba vivo y acusó al entonces directivo de Google y miembro del consejo de administración de Apple, Eric Schmidt, poco menos que de copiar las ideas en las que estaban trabajando en los iPhone para sus móviles Android, están colaborando en el proyecto, lo que demuestra que sus ahora respectivos CEOs, Tim Cook y Sundar Pichai, entienden la relación de otra forma.

Apple y Google afirman que la tecnología que están desarrollando, que no se basará en GPS, no rastreará la identidad de los usuarios sino que solo capturará datos de quién está cerca cuando dos teléfonos se aproximen, sin dar identidad, sino solo localizadores que desencriptará el móvil del usuario y no los servidores de la compañía. La idea, según apunta Techcrunch, es que, en una segunda fase, dos usuarios puedan compartir directamente contactos y lugares donde han estado para saber si han pasado cerca de un enfermo de covid-19. El MIT también está trabajando en algo similar pero basándose en bluetooth.