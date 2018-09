Asesinada a cuchilladas una mujer en Málaga

Es horroroso que sigan ocurriendo estos asesinatos y que las mujeres deban soportar a estos animales al lado, muchas con miedo y con hijos a los que proteger. Y que muchas veces sufren las consecuencias. Que descansen en Paz y mi pésame a las familias. Dicho esto me dirijo a El Periódico y por extensión al resto de medios de comunicación y me pregunto ¿Por qué no publican en toda la mañana que una mujer ha matado a su marido en Chiclana mientras éste dormía? ¿Por qué se tapan estas muertes cuando la víctima es el varón? Es un asesinato y una persona la que ha muerto, independientemente de su sexo. ¿Por qué no se considera violencia de género? ¿Por qué no hay manifestaciones en la puerta de los ayuntamientos? ¿Por qué las feministas radicales no se manifiestan ahora? Es cierto que las mujeres mayoritariamente han sufrido este tipo de violencia pero también hay hombres que la sufren y no es justo que se corra el telón de la indiferencia.