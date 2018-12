El asesino de Laura salió de la cárcel de permiso 2 veces este año

Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, disfrutó este año de dos permisos de salida de la prisión de Huelva, donde cumplía condena por robo. Los permisos le fueron concedidos por el juez de vigilancia y Montoya salió en libertad durante unos días en los meses de julio y septiembre de este año, según ha sabido EL PERIÓDICO de fuentes penitenciarias.

La Junta de Tratamiento de la cárcel aprobó en las dos ocasiones concederle esos permisos de salida atendiendo a que estaba a punto de terminar su última condena por un robo con violencia, a que no tenía sanciones en la prisión y a un pronóstico de reincidencia bajo. El fiscal no recurrió la propuesta y el juez la aprobó. En cambio, la prisión de Huelva no aplicó a Montoya el beneficio de concederle el tercer grado (acudir allí solo a dormir) y el recluso cumplió íntegra la condena por robo.

INVESTIGACIÓN / Cumplidos sus días en libertad, en julio y septiembre, Montoya regresó a la cárcel con normalidad. La Guardia Civil investiga ahora si cometió algún delito durante aquellos permisos que pasó, según ha sabido EL PERIÓDICO, en la casa familiar de El Campillo (Huelva), donde volvió cuando quedó definitivamente en libertad, en octubre.

Allí vivía Montoya, sin trabajo conocido, cuando a la casa de enfrente llegó la profesora Laura Luelmo, el pasado 4 de diciembre. Muy poco tiempo después, ella comentó por teléfono a su novio que su vecino de enfrente la observaba constantemente y no le gustaba. Desde la puerta de casa de Montoya, donde se sentaba el hombre, se veía perfectamente la de Laura.

Mientras el asesino confeso, Bernardo Montoya, pasaba la jornada en la Comandancia de Huelva, a la espera de pasar hoy a disposición judicial, la Guardia Civil halló ayer, tras las indicaciones del detenido, una manta ensangrentada y una serie de objetos personales pertenecientes a la joven en dos localizaciones próximas a El Campillo.

La manta fue localizada en un contenedor situado en el kilómetro 167 de la N-435, a apenas un kilómetro de donde el pasado lunes fue hallado el cadáver de la profesora, y el resto de enseres, entre ellos las llaves del coche y de la casa de la joven y un monedero, los han encontrado en otro contenedor próximo al cementerio de la localidad. Lo que continúa sin aparecer es el móvil de Laura Luelmo, que es, según los investigadores, una de las piezas clave.

A DISPOSICIÓN JUDICIAL / Bernardo Montoya permaneció todo el día en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. Se prevé que sea llevado ante el juez por la Guardia Civil antes de las 13.00 horas de hoy, cuando finaliza el plazo máximo de detención previsto por la ley, y lo hará en el Juzgado de Instrucción de Valverde del Camino (Huelva), que es el que se ha hecho cargo de la investigación.

Precisamente su titular, Elvira Mora, ha pedido «respeto» al secreto de sumario decretado el pasado 17 de diciembre al objeto de «salvaguardar la investigación» y de «no aumentar el dolor de familiares y allegados», todo ello ante «la abundante información vertida en las últimas 72 horas» acerca de la desaparición y muerte de la joven.

Las concentraciones de repulsa continúan. Ayer, unas 4.500 personas, según la Policía Nacional, lo hicieron en Zamora para gritar «ni una más».