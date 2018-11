Así fue el descarrilamiento de tren de Vacarisses (Barcelona)

La investigación de los Mossos d'Esquadra de lo ocurrido en el descarrilamiento de Vacarisses (Barcelona) de este martes ha conseguido determinar la sucesión de acontecimientos. Según han explicado a este diario fuentes cercanas a las pesquisas, el maquinista del tren llegó a ver el desprendimiento de tierra y rocas e, inmediatamente, activó el sistema de frenado de emergencia.

Imatges de l’esllavissament que ha provocat accident del tren de rodalies a Vacarisses i com han quedat els vagons. pic.twitter.com/NF19Bx5UPX — Guillem Sànchez (@guillem_sm) 20 de noviembre de 2018

No obstante, pese a la maniobra, no evitó que el tren impactara con las rocas y recorriera una cincuentena de metros fuera de control antes de pararse. El golpe hizo que el tren descarrilara y, al producirse en una ligera curva a la izquierda, los primeros vagones toparon con el talud derecho de la via, lo que provocó que algunas puertas salieran disparadas.

El cadáver del pasajero fallecido ha aparecido fuera del tren, lo que lleva a sospechar a los investigadores que la víctima podía encontrarse cerca de la puerta y que salió despedida al exterior del tren por el hueco dejado por esas aperturas.