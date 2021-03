Así será el 'Voyager Station', el primer hotel en el espacio que abrirá en 2027

'Voyager Station' será el nombre del hotel de lujo espacial que la compañía estadounidense 'Gateway Spaceport' está diseñando. Aunque en un inicio se planteó que la construcción de esta estructura en forma de noria y que podría alojar a 440 turistas estaría lista para 2025, la pandemia ha provocado que se retrase su apertura hasta dos años después, en 2027.

John Blincow, presidente de la Fundación Gateway y de la Orbital Asssembly Corporation, que participarán conjuntamente en la construcción de este ambicioso proyecto, da así el primer paso hacia el turismo espacial presentando el primer proyecto de hotel en el espacio.

Una suite con vistas a la Luna

Tal y como Blincow ha asegurado para el medio 'CNN Travel', el 'Voyager Station' tratará de ofrecer una experiencia "como en casa" y contará con 24 módulos, de 500 metros cuadrados cada uno, en los que se repartirán las diferentes salas del alojamiento de lujo.

Suites completamente equipadas, restaurantes, salas de cine o gimnasio son algunas de las instalaciones que se podrán encontrar en estos módulos, que podrán ser vendidos o alquilados tanto a particulares como a gobiernos o equipos de investigación.

Por tanto, la central espacial no estará simplemente destinada para el turismo, sino que también tendrá una finalidad de investigación.

Una experiencia para todos

Con un diseño futurista que nada tiene que envidiar a los grandes clásicos de la literatura o el cine de Hollywood, el 'Voyager' tendrá forma circular en lo que el propio Binclow ha querido comparar con el 'London Eye'.

Y no lo ha hecho tan solo por su forma, que se asemeja a la de una noria, sino porque, tal y como afirma Barclow, estas estaciones de lujo espaciales comenzarán a extenderse por el espacio igual que lo hicieron estas norias por el globo terráqueo. Como "eyes in the sky" (que en español sería "ojos en el cielo"), ha bromeado el líder de la comisión que llevará a cabo el proyecto.

Además, el presidente de la Fundación Gateway también ha querido incidir en que esta estación se presenta como "una opción más para escoger el destino de vacaciones" y que, con el tiempo, será "como irse de crucero o a Disney World". La estancia en este hotel espacial, que ya permite reservar en su página web, costará inicialmente algo más de 4 millones de euros, aunque la idea inicial es que, con el tiempo, se convierta en un destino más asequible.