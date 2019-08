Así se vio el asteroide furtivo que sorprendió a la Tierra en julio

El 25 de julio, el asteroide de 100 metros de ancho 2019 OK pasó a 65.000 kilómetros de la Tierra, solo un día después de ser descubierto en trayectoria de acercamiento. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha divulgado las imágenes y ha reconocido la necesidad de una mayor vigilancia en el cielo.

Los registros de archivos de los estudios del cielo muestran que se había observado semanas antes, pero no se reconoció como un asteroide cercano a la Tierra.

The surprise close approach of asteroid '2019 OK' illustrates need for more eyes on the sky☄️🔭

Find out more: https://t.co/mYzmcD5Rtx#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/J7pfCrJPD8