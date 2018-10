Asia Argento reconoce ahora que sí hubo sexo con Jimmy Bennett

La actriz italiana Asia Argento, una de las principales acusadoras del productor depuesto Harvey Weinstein, admitió el domingo que tuvo relaciones sexuales con Jimmy Bennett, un joven actor que lo acusa de agresión sexual. Durante un programa de televisión en Italia, Asia Argento, quien inicialmente había negado cualquier relación sexual con el joven, repasó sus vínculos con Bennett.

La actriz, que lo conocía desde niño, lo volvió a ver en mayo del 2013, cuando tenía 17 años y ella 37. Según el relato del actor y cantante de rock estadounidense, Argento lo había besado durante mucho tiempo. "Luego ella me inclinó sobre la cama y me quitó los pantalones", dijo, refiriéndose a una "relación sexual completa". En un primer momento, Asia Argento negó enérgicamente esta versión, diciendo que el joven le había pedido que lo ayudara a prepararse para una audición, como lo hizo cuando era un niño.

Ahora cuenta otra versión: "Empezó a besarme y tocarme, pero no como madre e hijo como yo lo vi, sino como un niño con hormonas desencadenadas... Y eso me congeló", afirma ella. "Literalmente saltó sobre mí (...) Él lo disfrutó, yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí era impensable", agregó la actriz. "Me dijo que era una fantasía que tenía desde los 12 años. Para él, yo era un trofeo de caza", dijo. Sin embargo, este invierno Bennett le pidió 3,5 millones de dólares a cambio de no contar ese episodio.

Mensajes de móvil

En el programa, Asia Argento compartió mensajes de móvil que se había intercambiado con su compañero Anthony Bourdain, un exitoso chef y presentador de televisión que se quitó la vida en junio, en los que quedaba de manifiesto que habría pagado 250.000 dólares por acallar el asunto. Cuando Bourdain Murió, Argento dejó de pagar. "Lo que más me dolió fue haber sido una pederasta", confiesa la actriz, profundamente conmovida.

Hija del director italiano Darío Argento, Asia Argento se ha convertido en una importante portavoz de #MeToo y de las mujeres víctimas de violencia en la industria cinematográfica, tras haber sido violada a los 21 años por el productor Harvey Weinstein en un hotel durante el festival de Cannes en 1997.