El asteroide 'Calavera' se 'acercará' a la Tierra por Halloween

Quienes combinen la afición a la astronomía con el 'frikismo' y la afición por lo macabro están de suerte: los días próximos a Halloween se acercará a la Tierra el asteroide '2015 TB145', que con ese nombre no suena nada atractivo, pero que la percepción cambia cuando se lo menciona con el apodo que le han puesto debido a su forma: el asteroide 'calavera'.

"Tiene dos depresiones que se podrían interpretar como ojos", explica Ruediger Jehn, del Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) en la ciudad alemana de Darmstadt. "Pero hay mucha imaginación involucrada", añade.

DETECTADO EN EL 2015

La NASA detectó el asteroide por primera vez en 2015, cuando pasó a menos de 500.000 kilómetros de la Tierra. Ya entonces se refirió a esta roca espacial señalando que era probablemente un cometa muerto que, "apropiadamente, se parece mucho a un cráneo".

El asteroide, denominado '2015 TB145', mide 600 metros de diámetro, con dos cráteres de 100 metros de ancho cada uno, pero no constituye una amenaza para la Tierra. Esta vez, se espera que pase a una distancia de 40 millones de kilómetros, y solo se verá como un punto de luz, incluso con un telescopio potente. "Pero todavía puede servir como base para que los fanáticos de la ciencia ficción se diviertan", reconoce Jehn.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr