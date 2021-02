Asturias empezará a vacunar en febrero a los mayores de 80 años

Asturias recibirá este próximo lunes el primer lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca y empezará a aplicarlas el martes. A partir de ese día, la región dispondrá de tres tipos de vacunas anticovid, cada una con sus plazos y protocolos de manejo, lo que obligará a los organizadores del proceso de inmunización a realizar un sudoku diario para aprovechar al máximo el arsenal disponible y agilizar el proceso.

Si no hay fallos de abastecimiento, la Consejería de Salud tiene previsto empezar a vacunar frente al coronavirus a los mayores de 80 años antes de que finalice el presente mes de febrero. Siguiendo la misma premisa de suministros suficientes, para finales de mes ya deberían estar vacunados en Asturias todos los residentes y cuidadores de mayores (ya lo están, salvo algunas excepciones por brotes o por rechazo a vacunarse); todos los profesionales de la sanidad (tanto del sector público como del privado); y buena parte de los grandes dependientes que no viven en residencias de mayores. Para vacunar a estos últimos, los equipos sanitarios acudirán a sus domicilios y allí agruparán a convivientes y cuidadores con el fin de optimizar el aprovechamiento de las dosis.

Después de una larga controversia, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió que la vacuna de AstraZeneca va a administrarse por el momento solo a las personas de entre 18 y 55 años. En su tercera reunión de la semana, la citada comisión debatió si el corte de edad debía establecerse a los 65 o a los 55 años. Con la decisión adoptada, España se alinea con otros países, como Bélgica o Italia, que han establecido el mismo tramo de edad y que es para el que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió su dictamen favorable el pasado viernes, mientras que otros como Alemania o Francia lo han elevado a 65.

Falta de ensayos

El motivo es que los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de 18 a 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población. Por eso se ha decidido establecer un intervalo de 10 a 12 semanas entre dosis de esta vacuna y reservar las de ARN mensajero las de Pfizer y Moderna a los mayores de 80 años. No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que la vacuna de AstraZeneca no sea segura, sino que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

La Consejería de Salud notificó el viernes 425 nuevos casos de coronavirus en Asturias. Esta cifra es superior a la del día anterior, pero implica una caída de la incidencia a 7 días por cuarto día consecutivo tanto en tasa global como de mayores de 65 años y una bajada por segundo día de la incidencia a 14 días (y por primera vez en la de mayores). También se observa un descenso de la positividad, que baja del 10 por ciento por primera vez desde el pasado 25 de enero.