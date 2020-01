Ataque en manada en Navarra

La localidad navarra de Orkoien rechazó ayer la agresión sexual denunciada por una vecina de este municipio, por la que la jueza que investiga el caso mantiene a tres de sus presuntos autores en prisión y a otros dos en libertad con medidas cautelares. El acto, organizado por el Grupo Feminista de Orkoien y al que acudieron representantes políticos e institucionales, además de vecinos y familiares de la víctima, consistió en una concentración en la plaza tras una pancarta con el lema Ez, beti da ez. Si no es sí, es no. No estás sola. La portavoz de los convocantes leyó un comunicado en el que mostró la solidaridad con la víctima y rechazó este tipo de actos.

los hechos/ La agresión se produjo el pasado mes de noviembre y se conocieron cuando la víctima, una mujer mayor de edad y vecina de Orkoien, interpuso denuncia en la Policía Foral. Los ahora detenidos contactaron con la mujer a través de una red social de relaciones y a partir de ahí concertaron una cita con ella, quien presuntamente fue agredida sexualmente, según investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona. Como consecuencia de la investigación fueron detenidos siete varones en una localidad de la Ribera de Navarra, y la jueza ha decretado prisión para tres de ellos, mientras que otros dos están en libertad con medidas cautelares.

En el acto de protesta de ayer, al que asistieron unas 300 personas, la portavoz del Grupo Feminista de Orkoien, Idoia Ilundain, lamentó que «una vez más un grupo de hombres utilice su posición de poder para intimidar, humillar y agredir a una mujer». En el comunicado aseguró que en Orkoien «no se acepta ningún tipo de violencia» y reivindicó que «la calle, el día y la noche son para el disfrute de todas las personas y las mujeres tenemos derecho a ocuparlas sin miedo».