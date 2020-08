Una "auténtica tomadura de pelo": la hostelería explota contra el Gobierno tras las nuevas medidas contra el covid

De "auténtica tomadura de pelo" considera Hostelería de España la decisión adoptada este viernes, "sin evidencias científicas", por el Gobierno y las autonomías de impedir fumar en las terrazas de bares y restaurantes, un sector "muy dañado y con escasísimas ayudas". Así lo ha declarado este viernes a Efe el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, quien asegura que esta decisión llega "en el peor momento posible, el más inoportuno" y "sin estar avalada por ninguna evidencia científica" sobre que la exhalación de humo "suponga contagio" de la covid-19.

"Nos siguen engañando y tenemos que poner fin a esto", afirma Yzuel, quien no descarta que Hostelería de España acuda a la justicia en contra de una medida que se sucede a otras que perjudican a un sector para el que ni el Gobierno central ni los autonómicos dan "ninguna alegría" pese a su "peso económico". De hecho, los hosteleros vascos ya han confirmado que lo harán.

Yzuel asegura que la situación del sector es "gravísima" y que se complica "cada minuto más" por la "cero sensibilidad e inutilidad" de las administraciones, a las que acusa de "campar por libre sin ninguna evidencia científica". Según los datos de Hostelería de España, 40.000 negocios ya han echado el cierre, se prevé que 65.000 habrán desaparecido a final de año y, en caso de que empeorara la crisis sanitaria, podría verse afectada la supervivencia de hasta 85.000 establecimientos del sector.

Ya el jueves, el sector tabaquero español -agrupado en la Mesa del Tabaco- subrayaba que "no existen estudios científicos concluyentes" que avalen la prohibición.

LA NOCHE, A LOS TRIBUNALES

El presidente de España de Noche, Ramón Mas, también ha anunciado su decisión de acudir a la justicia, además de exigir un rescate a las comunidades autónomas. Esta organización considera una "total aberración" esta decisión, que se ha tomado "sin hablar" con las patronales del ocio ni con los empresarios, y sin ofrecer ningún plan de rescate ni de ayudas, ha asegurado, para este sector que supone un 1,8 % del PIB, que genera 200.000 puestos de trabajo y que comprende 25.000 empresas.

"No se puede cerrar un sector estratégico de este país de esta manera sin explicárselo a los empresarios, sin planificar su futuro, sin haber acordado absolutamente nada", ha criticado Mas, al tiempo que ha lamentado que "en este país no se afrontan los problemas de cara". "No nos queda otro remedio -ha indicado- que ir a los tribunales, llevar esto a los jueces para que nos den la razón, porque considero que se ha hecho del todo mal", ha subrayado Mas.

Además, desde España de Noche se va a "exigir a las comunidades que cada una haga un plan de rescate económico" para discotecas, bares de copas y salas de baile, y también se pedirá ese plan al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

"PUNTILLA" A LOS CONCIERTOS

En esta misma línea se han expresado las salas de concierto, que denuncian que se les da la puntilla. La Asociación Estatal de Salas de Musica en Directo (ACCES) ha lamentado que "se le haya dado la puntilla" al sector con las nuevas medidas del Gobierno ante la pandemia, que incluye el cierre de bares de copas con actuaciones musicales, y que supone una "situación dantesca" para los responsables de estos locales.

"Es un mazazo y se va estrechando el cerco. Aunque la redacción es ambigua, nos afecta porque la gran mayoría de salas sobrevive gracias a la actividad de ocio nocturno de después y a partir de las 00.00 de la noche no se van a poder servir consumiciones. No merece la pena abrir", ha señalado Armando Ruah.