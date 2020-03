El Ayuntamiento de Cáceres lanza un mensaje de tranquilidad al sector turístico ante el coronavirus

Un gran número de representantes del sector turístico han participado este miércoles en la reunión con el concejal de Turismo, Jorge Villar, para hablar del coronavirus, en la que se han abordado los aspectos tanto legales como sanitarios que pueden afectar a este sector ante dicha situación, con presencia de representantes de la Junta de Extremadura.

El objetivo de esta reunión, ha explicado Villar, es “compartir información y esclarecer las dudas que tengan, y así tener todos una praxis mejor a la hora de enfrentarnos a las situaciones que lógicamente nos vamos a encontrar y poder ofrecer un servicio mejor como destino turístico. Somos conscientes de que ya habéis afrontado algunas y debemos saber cómo enfrentarnos a ellas”.

El objetivo es enviar un mensaje de tranquilidad y calma, “no sabemos cuál va a ser la incidencia real que tenga en nuestra ciudad, no descartamos siquiera que al final no sea tan negativo para nuestra ciudad porque la gente apueste por otro tipo de destinos no masificados, o de interior”, ha destacado.

Sobre la cancelación de eventos por parte del Ayuntamiento, ha señalado que no se ha tomado ninguna decisión en este sentido “y de momento no se prevé tomar ninguna, aunque nos adaptaremos a lo que las autoridades sanitarias nos vayan marcando y ellas son las que deben marcar el ritmo en este momento”.

Los establecimientos que pertenecen a grandes cadenas, ha indicado el concejal, “ya habéis recibido esas indicaciones, pero también es importante que las compartamos con el resto del sector porque lo que necesitamos es una buena praxis, trabajar bien y poder afrontar de la mejor manera este tipo de incidencias”.

Los asistentes a la reunión han contado sus experiencias hasta ahora, “y nos han manifestado que de momento ha habido pocas anulaciones”.

En la reunión ha participado Ana Bejarano, directora general del área de Salud y Fernando Solís, jefe de inspección de la Dirección General de Turismo en Cáceres, que ha enviado un mensaje de prudencia, “España y Extremadura no son una zona de riesgo, y no queramos tomar medidas que las autoridades sanitarias no nos recomienden tomar. En la web del Ministerio de Sanidad todos los días se actualiza la información y se especifican cuales son las zonas de trasmisión comunitaria y España no lo es, pero sí que podemos recibir turistas procedentes de zonas de este tipo y los establecimientos pueden tratar con viajeros que vayan a estas zonas”.

La doctora Paloma de la Cruz ha explicado que el hecho de que haya casos en muchos países “no significa que todos tengan riesgo de transmisión comunitaria, eso se considera cuando hay un número de casos elevados por ejemplo China o el norte de Italia, que ahora lo son. Entiendo que pueda haber preocupación si viene alguna persona italiana a algún establecimiento, pero no todos vienen de zonas de riesgo, en estas se está limitando las salidas”.

Asimismo ha explicado cómo se contagia y las medidas que se deben tomar en los establecimientos tanto en lo referente al menaje (vasos y cubiertos, servilletas…) en las zona comunes “donde se debe ser lo más escrupuloso posibles con la limpieza”, y en las habitaciones (tanto para el personal de limpieza, los sanitarios y la ropa de cama y baño).