Ayuso pide la vuelta a clase de todos los alumnos antes de que acabe el curso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno central que "reconsidere" la vuelta a clase en todas las etapas escolares, "al menos", 15 días antes de que termine el curso. Así se lo ha trasladado la dirigente regional al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la videoconferencia de presidentes que se ha celebrado este domingo.

"Tenemos que intentar que los alumnos vuelvan a clase antes de terminar el curso, siendo flexibles y sensibles con la situación de la tercera evaluación", ha indicado la presidenta madrileña, haciendo especial hincapié en la necesidad de abordar este asunto para los alumnos más mayores, de ESO y Bachillerato, según explica el Gobierno regional en un comunicado.

Según el plan de desescalada del Ejecutivo, en la Fase 2 que se pondría en marcha, si todo va bien, el 25 de mayo, los centros escolares podrán abrir sus puertas para actividades de refuerzo, para que acudan los menores de seis años si ambos padres tienen que volver al trabajo de forma presencial y para celebrar la selectividad (EBAU). Los estudiantes de 4 ESO, 2 Bachillerato, 2 FP media y superior, y último año de enseñanzas de régimen especial podrán volver (de forma voluntaria) alternando grupos de no más de 15 estudiantes.

Ayuso ha reclamado a Sánchez que el regreso a las aulas de los estudiantes de los últimos cursos --4 de la ESO y de 2 de Bachillerato-- sea obligatorio y no voluntario. El objetivo de esta medida sería, según el Gobierno regional, que los profesores podrían aprovechar que estos estudiantes acuden a clase para examinarles de manera presencial. "Más de 45.000 estudiantes de la región se van a quedar sin examinar porque no se ha decretado qué hacer con ellos", ha advertido la dirigente madrileña, en relación a las fases de desescalada establecidas por el Ejecutivo. En concreto, se refiere Ayuso a los alumnos que necesitan examinarse en términos similares a los de la selectividad (EBAU) y que no están contemplados en la Fase 2, como son aquellos estudiantes mayores de edad que se examinan por libre de la ESO o el Bachillerato, los estudiantes que quieren ingresar en la FP de grado medio o superior y los que quieren acceder a las enseñanzas artísticas o deportivas.