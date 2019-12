Baby Yoda, todo un fenómeno

Puede que no tenga una gran presencia -tan solo mide unos cuantos centímetros-, pero la adorable criatura verde, que se comunica con grititos agudos y con gestos pícaros, ya es todo un fenómeno en las redes. Baby Yoda se presentó en sociedad hace un mes, con el estreno de la serie de Disney+ 'The Mandalorian', basada en el universo de 'Star Wars'. Aunque la serie solo se ha estrenado oficialmente en Estados Unidos (a España llegará en marzo), el furor ya es planetario.

El nuevo icono supercuqui aparece al final del primer capítulo: grandes ojos negros, cabeza redonda, puntiagudas orejas y le encanta la sopa. Una apariencia diminuta y frágil que ha despertado la ternura de los fans de la serie, pero que además le ha robado los corazones a los que no han visto todas las películas de la saga creada en 1977 por George Lucas.

Los pocos detalles que se han desvelado sobre este ser, detrás del cual hay una marioneta animatrónica manipulada por dos especialistas expertos en crear expresiones faciales, alimentan aún más su fulgurante leyenda. Le llaman "bebé" o "niño", a pesar de que tiene 50 años, y sus rasgos son muy parecidos al Yoda de la trilogía original, que le sobrepasa en 850 años. En realidad, 'The Mandalorian' se sitúa tiempo después de esas películas.

Los fanáticos de la saga aseguran que Baby Yoda es un personaje nuevo, si bien pertenecería a la misma especie que el Yoda clásico. Sin embargo, hay otras cuestiones que aún quedan por resolver: ¿tiene padres Baby Yoda?, ¿de dónde viene?, ¿hay más Baby Yodas?, ¿tiene hermanos?, ¿podrá hablar?, ¿por qué le encanta la sopa?, ¿recibirá un sable de luz?

MÁS ADORABLE QUE LOS PORGS

Han expresado su admiración por él hasta estrellas de la franquicia como Daisy Ridley y John Boyega, que han respondido en varios programas de televisión que Baby Yoda es "mucho más adorable" que los Porgs de 'Star Wars: Los Últimos Jedi', y que también aparecerán en la próxima 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', que se estrena el próximo día 20 .

Los Porgs, aves nativas del planeta Ahch-To donde el Maestro Jedi Luke Skywalker hizo su exilio en los años posteriores a la batalla de Endor, solo se parecen a Baby Yoda en que ambas criaturas tienen unos grandes ojos oscuros.

El tuit del creador de la serie, Jon Favreau, sobre el concepto original del personaje de Baby Yoda arrasó y ya suma casi 35.000 reutits.





Baby Yoda tiene un perfil muy popular en Twitter, al margen del oficial: @BabyYodaBaby En él sus 178.000 seguidores pueden leer las máximas que el pequeño personaje va soltando a lo largo del día, con una filosofía basada sobre todo en el humor. "El miedo lleva al odio. El odio lleva a la ira. La monada lleva al acurrucamiento", dice el lema de esta cuenta parodia.

When you realize Monday tomorrow is. pic.twitter.com/agPr4UA6UG