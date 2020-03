Badajoz alarga los plazos de pago del IBI y del IAE

Para intentar paliar la situación económica que resulte de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el Ayuntamiento de Badajoz va a permitir que los contribuyentes aplacen cuatro meses el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), popularmente conocido como la contribución, que es el principal ingreso de las arcas municipales,así como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte de las empresas. Esta es una de las medidas anunciadas por el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, en un nuevo paquete que se incorpora a los ya aprobados desde el viernes. Fragoso ha querido hacer hincapié en que estas medidas son las que puede adoptar ahora el ayuntamiento pacense independientemente de las que se puedan acordar a partir del Consejo de Ministros previsto mañana. El plazo de pago voluntario del IBI estaba previsto hasta el 7 de agosto y se amplía hasta principios de diciembre, igual que el IAE (su plazo finalizaba el 3 de noviembre), que es "lo máximo que nos permite la dinámica financiera". La contribución se podrá abonar de una sola vez o fraccionada sin intereses. En cuanto al Impuesto de Vehículos, se amplía como mínimo hasta el 30 de mayo el periodo de pago voluntario. Según el alcalde, es todo lo que puede hacer el ayuntamiento "con la legislación que tenemos", pero "estamos deseosos de que el Gobierno nos habilite para adoptar medidas diferentes", defendió.

Por otro lado, en sintonía con las órdenes relativas al transporte público, el Ayuntamiento de Badajoz ha decidido que haya menos autobuses urbanos cubriendo las líneas de la ciudad. Ya en el primer paquete de medidas, Fragoso anunció que se reduciría la ocupación un 60% para que los pasajeros guardasen las distancias de seguridad. Ahora se va a reducir la frecuencia de paso de los autobuses, a la vista de que además "van prácticamente vacíos", como se ha podido comprobar a lo largo de la mañana, en la que la ocupación se ha reducido entre un 80 y un 90%, según ha publicado este diario. De los 48 vehículos que circulan por las mañanas y 41 por las tardes, se pasa a 27 y se eliminan los 5 nocturnos de los viernes y los sábados, que cubren la demanda del ocio nocturno y que ahora carecen de sentido.

Había sindicatos que habían denunciado la inactividad en materia laboral en el Ayuntamiento de Badajoz, que carecía de protocolo de actuación de los empleados públicos, que no sabían a qué atenerse. Hoy ha habido decisiones al respecto. Fragoso ha insistido en el cierre "al cien por cien" de la atención personalizada en los trámites administrativos, que se limitarán a las gestiones telefónicas y telemáticas. Los servicios mínimos en el ayuntamiento se limitarán a los "imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad y el apoyo a los ciudadanos". Siempre que se pueda se prestarán en forma de teletrabajo, de manera que le funcionario tiene que poner a disposición un ordenador, la conexión de datos y la posibilidad de desviar las llamadas a un teléfono fijo o móvil. Como no se ha suspendido la obligación de trabajo, el ayuntamiento va a facilitar "siempre que sea posible" el teletrabajo en las mimas condiciones que los trabajadores de los servicios mínimos. Para aquellos empleados públicos que no estén en servicios mínimos y no quieran teletrabajo, se les facilitarán vacaciones y días de asuntos propios. Por otro lado, aquellos que acudan de forma presencial porque su prestación no se puede cubrir con teletrabajo (Parques y Jardines o Vías y Obras), se adoptarán todas las medidas de protección recomendadas por los servicios médicos. Para los trabajadores de Parques y Jardines, Vías y Obras e incluso la ayuda a domicilio que se siga prestando, se adaptará el régimen horario y la posibilidad de prestarlos eliminando los mayores riesgos posibles. Un ejemplo, los trabajadores de jardines se dirigirán directamente a su lugar de trabajo y allí se les llevarán las herramientas para evitar que se concentren en un único punto. Asimismo, se ha trasladado la voluntad de flexibilizar los controles horarios para adaptarlos a las situaciones de conciliación familiar. Todos los servicios municipales se cerrarán por las tardes.