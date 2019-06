Con el acelerador por montera. Rodando al límite. Olisqueando bares de carretera. España es lo que media entre los miguelitos de La Roda y los nicanores de Boñar. Entre las corbatas de Unquera y los piononos de Santa Fe. Contra el viento solano. O en su pos. Rodando de bar en bar. Navajas, abanicos, frutas escarchadas…

Los bares de carretera, los que van quedando, son la añeja quintaesencia de un tiempo en adiós. Bares que son hitos porque los mapas les crecen alrededor. La vida se escribe a su paso. Los recuerdos cuelgan de su geografía entrañable. La única geografía verdadera del viajero. Con el viento (y el Ministerio de Fomento) en contra. Bares en trance de mejor vida. Van quedando los menos. Bares de antes, crecidos sobre montañas hechas de servilletas de papel y de huesos de aceituna. Bocadillos. Comidas caseras. Camiones. Y navajas...

Pueblos perdidos de antes de casi todo, donde las mujeres --en bata de guata-- aún barren las calles. Bares…, a lo lejos el campanario de la iglesia. Bares de carretera a desmano de las autovías. Camareros con los trienios a la espalda. Bares donde el Fary te canta por solo seis euros… Y, entre Noja y Santoña, en papel de estraza, una lata de anchoas; un barecito en un cruce de caminos, frente a Las Ninfas (especialidad en tapas de amor precocinado). Más camiones. Más caminos. Camino del norte. Dos peregrinos pasan y miran, mientras, las ninfas sonríen y cuelgan su ropa interior al viento que viene de la mar. Y sobre los acantilados,… las galernas.

Bares del camino como arcadias felices tatuadas en la memoria. Bares perdidos junto a marquesinas de autobuses que ya no pasan. En unos se come mejor que en otros. Los hay sin vuelta. Y de parada y fonda. Nitrato de Chile, y, al pasar por Burgos, el Círculo Católico. Bares descomunales como Landa, donde los huevos con patatas y morcilla de arroz descansan a la diestra del Creador. Comer en Burgos unos buenos huevos con morcilla no debería sorprender al viajero. Como tampoco debería sorprenderle comer lujuriosos bocadillos de chorizo de Guijuelo en el Hotel Mozárbez, a dos pasos de Salamanca. Son deleites soberbios, pero previsibles. No habrá viajero al que le extrañe que para comer unos excelentes cargols a la llauna convenga pasar por Cataluña. O que para comer un pisto manchego de campeonato lo propio sea parar en la Venta San José de Zafra de Záncara; kilómetro tras kilómetro, hasta el 124 de la autovía del oeste. Bares a toda máquina. Uno en la quiniela.

Lo sorprendente son los doses. Lugares inhóspitos donde, para sorpresa de todos, gana (todas las semanas) el equipo de fuera. Magníficas langostas a la plancha rampantes en medio de la parda geografía de interior. Tortillas de patata excelsas en antros destartalados donde solo se detendrían gentes sin escrúpulos. Lugares irrepetibles. Así por ejemplo, entre Diezma y Lopera hay un hostal que se llama El Mirador. La sierra. Sierra Nevada, por supuesto. La gasolinera. El olor narcótico de la gasolina. El menú de bandera por diez euros. En verano, calor. Calor; cinco letras. La paramera. Las cuevas. Guadix. Los trogloditas. Las garrafas de aceite. Los piononos de Santa Fe. Y, por supuesto, más navajas... Y de rodillas yo ante una ración de chipirones fritos. En la carta se anunciaban como chopitos; resultaron ser chipirones. ¡Qué importa el nombre si por dentro, en mi garganta, nadaban en mares de placer! Los camiones zumbando enfurecidos a veinte metros del ventanal, la sierra aún con nieve, soberana, al fondo y los chipirones, entre navajas y discos del Fary, hablándome de mares y estrellas. Susurros de amor. Dos en la quiniela.

¡Bares de carretera y manta! Templos del alma mía,… que San Cristóbal os tenga de su mano.