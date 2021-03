Bruselas no se "quedará de brazos cruzados" para lograr sus dosis de AstraZeneca

La Comisión Europea es consciente de la “frustración” que provoca el retraso en la llegada de la vacuna de AstraZeneca y ha vuelto a advertir que no se quedará “de brazos cruzados” y utilizará todas las herramientas a su alcance para asegurar que la empresa cumple con el contrato lo antes posible y entrega las dosis prometidas. “La Comisión Europea no va a permanecer de brazos cruzados. Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para corregir la situación”, ha advertido la directora general de sanidad de la Comisión Europea, Sandra Gallina, durante una intervención ante la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo.

La alta funcionaria ha recordado que “hay muchas personas muriendo porque las vacunas no están llegando” y ha reprochado públicamente a la empresa anglosueca por producir solo en una de las cinco plantas que figuran en el contrato firmado el año pasado con la UE. “Una empresa que ha establecido un plan de producción, que estaba bajo la obligación de producir a riesgo y que ahora produce solo en una de las cinco plantas que tenemos en el contrato para suministrar al mercado europeo no está en buena posición para defenderse. No es posible cumplir un contrato si de cinco plantas solo funciona una”, ha criticado.

El contrato entre la UE y AstraZeneca menciona cinco plantas: dos en el Reino Unido, una en Holanda (que todavía no tiene la autorización de la EMA), una en Bélgica y una quinta de apoyo en Estados Unidos. Sin embargo, actualmente solo la fábrica situada en Bélgica produce la vacuna destinada a la UE. Gallina ha confirmado que el Ejecutivo comunitario, responsable de negociar con las farmacéuticas que integran la cartera de vacunas europeas, ya ha emprendido acciones y lo primero ha sido “una advertencia formal” a la empresa, en el marco del procedimiento previsto en el contrato, que de no encontrar una solución podría llevar en último término a acciones legales contra la empresa ante los tribunales belgas.

La UE y la empresa firmaron un contrato para la adquisición de 300 millones de dosis -con una opción de compra de otros 100 millones- que deberían haber llegado en esta primera mitad del año aunque previsiblemente el laboratorio entregará solo un tercio. Un incumplimiento que se ha traducido ya en el bloqueo de la exportación de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a Australia, gracias al mecanismo de control de las exportaciones, un movimiento que podría repetirse en las próximas semanas si la empresa sigue sin cumplir sus compromisos con la UE y Bruselas constata que no hay una reciprocidad y proporcionalidad entre las vacunas que reciben países terceros y las que recibe la UE de esos estados, un asunto que abordarán los líderes europeos en la cumbre europea por videoconferencia que celebran este jueves y viernes.

Johnson& Johnson, a mediados de abril

En todo caso, Gallina ha insistido en que empresas como BioNTech/Pfizer y Moderna sí están cumpliendo con sus entregas semanales y que si el suministro previsto se cumple, la UE estará en disposición de vacunar al 70% de la población adulta (unos 260 millones de personas) para el verano. Un elemento importante para alcanzar este objetivo será el inicio de la distribución de la vacuna monodosis de Johnson&Johnson que, según ha indicado Gallina, empezará a llegar a la UE “a partir de mediados de abril”.

Según las estimaciones de la UE de los 360 millones de dosis que espera recibir la UE entre abril y junio, 55 millones corresponden a las dosis de J&J. Bruselas también confía en que la EMA autorice pronto la vacuna de Novavax y tampoco descarta radicalmente el uso de la rusa Sputnik V, siempre y cuando supere el proceso de autorización de la EMA. “Nos interesamos por todas las vacunas que existen, sean de donde sean”, ha recordado Gallina, siempre y cuando superen un exhaustivo cribado de datos sobre los ensayos clínicos que la EMA ya ha comenzado en el marco del proceso de revisión continua.

De hecho, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, ha explicado en la comisión de sanidad de la Eurocámara, que la agencia está en contacto con la empresa así como el fondo que desarrolla el producto en el marco del proceso de revisión de la vacuna. “Estamos en proceso de evaluación y estamos organizando inspecciones de las plantas clínicas y de fabricación en Rusia. Esperamos que sea una vacuna valiosa para añadir a las vacunas disponibles para la población de la UE y que obtenga la autorización a nivel europeo en base a los mismos estándares de calidad, seguridad y eficacia que se aplican a todas las vacunas”, ha dicho subrayando que todavía necesitan “información adicional” y que tienen preguntas que la empresa, que todavía no ha solicitado la autorización de comercialización, "necesita responder”.