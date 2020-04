Buch no descarta pedir al Gobierno que sea obligatorio llevar mascarilla fuera de casa

El consejero de Interior, Miquel Buch, ha asegurado este lunes que no descarta "ningún escenario", como pedir al Gobierno que sea obligatorio llevar mascarillas si se sale de casa, como acordó ayer la región italiana de Lombardía, una de las más afectadas en Europa por el coronavirus.

En una rueda de prensa telemática, Buch ha indicado que, hasta que no se desarrolle una vacuna contra la covid-19, la mejor vía para prevenir su contagio y expansión es adoptar medidas de autoprotección, como guardar una distancia mínima de seguridad, mantener la higiene permanentemente en las manos, si se puede llevando guantes, y utilizar mascarilla y, si no se dispone de ellas, empleando barreras de protección caseras. "Mientras los científicos no encuentren la vacuna, la mejor, la única que ahora hay, somos nosotros mismos, nuestra responsabilidad. Quedémonos en casa", ha insistido Buch, que ha recordado al inicio de su intervención que la región italiana de Lombardía acordó ayer la obligación de llevar mascarillas si se sale de casa.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el Gobierno "no va a exigir nada que no se pueda cumplir por parte de los ciudadanos", en referencia a si se va a recomendar el uso generalizado de mascarillas para salir a la calle, una medida que se está contemplando pero no está decidida. Lo ha dicho Illa en una rueda de prensa en la que ha afirmado que se están valorando distintas opciones en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y, en cuanto se tome una decisión, se hará pública. Mientras, ha indicado, el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para proveer de equipos de protección individual (EPI), mediante su adquisición y actuando para aumentar la producción nacional.

Sin descartar "ningún escenario"

A preguntas de los periodistas para aclarar si el Govern es partidario también de que las mascarillas sean obligatorias, Buch ha indicado que "hoy por hoy" no pueden descartar "ningún escenario ni ninguna obligación" que pueda decretar el ejecutivo catalán o que puedan pedir al Gobierno, "debido a la subordinación" a la que entiende que el estado de alarma ha sometido a la Generalitat.

"Lo que está claro es que nuestra solicitud, nuestra petición, nuestra obligación, nuestra recomendación, siempre, siempre, siempre irá en función de las propuestas que haga el equipo técnico de expertos del comité técnico del plan de emergencias (Procicat)", ha remarcado Buch. En este sentido, el conseller ha asegurado que, si se adoptara una medida en tal sentido, no sería una decisión "política", sino que "como todas" las que han tomado hasta ahora lo sería "en base" a la aportación del equipo de expertos y científicos del plan de emergencias.