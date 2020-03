Salaya sobre Extremoduro en Cáceres: "Intentamos no suspender eventos hasta que se acerquen las fechas"

El Ayuntamiento de Cáceres no contempla por el momento aplazar el concierto de Extremoduro el 20 de junio en el recinto ferial. Así lo ha manifestado esta mañana el alcalde de Cáceres, Luis Salaya. Sin entrar en detalles, el regidor municipal aseguró que se barajan todas las opciones, pero incidió en que se valorará cuando se acerquen las fechas. "Intentamos no suspender ningún evento hasta que no lleguen unos plazos cercanos”, ha puesto de relieve. Estas declaraciones se producen un día después de que el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid haya anunciado posponer los cuatro directos que la banda extremeña tenía previstos ofrecer en junio y julio. El concierto en la capital cacereña está contemplado dentro de la gira de despedida que el grupo extremeño ofrece en varias ciudades este año y agotó las 200.000 entradas que puso a la venta en menos de 24 horas. Arrancará 18 de mayo en Valencia y recorrerá ocho ciudades. En mayo tiene fechas cerradas también en Murcia y Sevilla, en junio en Santiago de Compostela y en Barcelona y en julio en Bilbao.

En concreto, el consistorio madrileño anunció que pospone hasta el mes de septiembre toda actividad que suponga la congregación de personas en un mismo espacio y que la decisión se ha adoptado en coherencia con la prórroga del estado de alarma y en previsión de una retirada si acaso paulatina de las limitaciones de concentración y movilidad ante el Covid-19. "Si bien no se conoce qué sucederá, toda medida preventiva es positiva para la salud", aseveró el regidor madrileño Pedro del Cura.