Canarias se opone al cierre perimetral en Semana Santa

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dicho este jueves en rueda de prensa que, con los datos actuales, el Gobierno no se plantea el cierre perimetral del archipiélago canario durante la Semana Santa. A pesar de que no se prevé que tomen estas medidas, Pérez ha añadido que, si llegara a ocurrir ese cierre perimetral, se mantendrían excepciones en algunas islas. Aun así, el portavoz ha querido añadir que "no sería imprevisible que haya restricciones adicionales".

La Semana Santa es una época en la que hay grandes movimientos sociales y familiares, por ese motivo, Pérez ha manifestado que, en caso de cerrar perimetralmente las islas, se permitiría el acceso a turistas, incluso extranjeros, a hoteles y alojamientos, así como a ciudadanos que regresen al archipiélago para visitar a familiares o por motivos de laborales.

Una situación relativamente favorable

En cuanto a la situación de la pandemia en Canarias ha declarado que, si se examinara el conjunto de la comunidad autónoma, existe una tendencia general que parece ser relativamente favorable. En la última semana, Canarias ha presentado unas cifras de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Pero si se pone el foco en algunas islas en concreto se observa que Tenerife se encuentra estable, no registra peores datos pero tampoco mejora, mientras que en Fuerteventura se prevé elevar de nivel 1 de alerta a 2.

Pérez manifiesta que todo apunta a que la mayoría de las comunidades autónomas son partidarias de que haya un cierre perimetral y ha añadido que, si no está mal informado, la reunión de este jueves era de carácter técnico y no del consejo interterritorial de Sanidad, por lo que no se han tomado decisiones.