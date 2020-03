Caos en los aeropuertos de EEUU

Estaban diseñados para ralentizar la propagación del coronavirus en Estados Unidos pero los reforzados controles de entrada implementados para estudiar el estado médico de los ciudadanos y residentes que regresan de Europa de momento lo que han hecho es extender el caos. También, multiplicar los riesgos de contagio.

Largas colas, esperas de horas y aglomeraciones que hacían cumplir la recomendación de mantener distancias mínimas de seguridad misión imposible se repetían el sábado en varios de los 13 aeropuertos a los que se han redirigido todos los vuelos de 26 países de la zona Schengen afectados por las restricciones de la Administración de Donald Trump, a las que a partir de la medianoche del lunes se sumarán también los de Reino Unido e Irlanda.

COVID-19 CHAOS: People traveling through O’Hare waiting in line for hours to go through customs.



Many worried about their health because they are standing next to hundreds of people and feel they can’t social distance themselves.



Crews handing out wipes & snacks. #COVIDー19 pic.twitter.com/rWEPVNBOOd