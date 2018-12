El cardenal australiano George Pell, condenado por abusos sexuales a dos menores

El cardenal australiano George Pell, miembro de la Curia y responsable último las finanzas del Vaticano, ha sido condenado por un caso de abusos sexuales a dos menores por un tribunal de Melbourne, según han informado National Catholic Reporter y America Magazine.

Los medios religiosos han informado de la condena, que fue unánime, aunque no han dado detalle de la pena impuesta por parte de los 12 miembros del jurado, ya que no se conocerá hasta febrero. El purpurado enfrentaba este caso, sobre el que pesa el secreto de sumario y del que no trascenderán los detalles, desde agosto. Lo único que se sabe hasta ahora es que Pell ha defendido su inocencia hasta el final.

La inculpación de Pell se produjo en las últimas fases de una larga investigación sobre las respuestas institucionales aportadas en Australia a los supuestos abusos sexuales cometidos contra niños, ordenada por el gobierno en el 2012.

El cardenal había comparecido en tres ocasiones en el marco de este caso y reconoció ante la comisión de investigación que había "fallado" en su gestión de los curas pedófilos en el estado de Victoria en los años 1970.

El eclesiástico fue ordenado sacerdote en Roma en 1966, antes de regresar a Australia en 1971, donde escaló peldaños de la jerarquía católica. Fue elegido en el 2014 por el papa Francisco para arrojar luz y aportar transparencia a las finanzas del Vaticano.

Pell se ha declarado inocente desde el principio. "Soy inocente de estos cargos, son falsos", señaló los periodistas en Roma el 29 de junio de 2017, después de que se le imputaran los cargos. Ese mismo mes, el Papa le concedió un periodo de excedencia para que pudiera defenderse tras su imputación. El Vaticano oficializó este miércoles la salida de Pell como consejero del Papa para la reforma de la Curia.