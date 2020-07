Carmena desmiente el "bulo" de su supuesta sicav o de "dinero opaco"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha desmentido a través de redes sociales el "bulo" sobre su supuesta sicav o del "dinero opaco u oculto" asegurando que todo está en su declaración de Hacienda y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

"Me veo obligada a desmentir el bulo sobre mis supuestas inversiones en una sicav. No tengo una sicav y tampoco es un dinero opaco u oculto. Está en mi declaración de Hacienda y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid", se ha defendido Carmena en un tuit, que termina remarcando que "la mentira debilita la Democracia".

El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y tramitará la solicitud para publicar en el Portal de Transparencia la identidad de los fondos en los que la exalcaldesa Manuela Carmena invirtió 430.000 euros, confirmaba la delegada de Coordinación Territorial, Participación Ciudadana y Transparencia, Silvia Saavedra.

El TSJM ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid que revele públicamente los detalles de los fondos donde Manuela Carmena tiene invertidos 430.000 euros, una inversión privada recogida en la declaración de bienes de la exalcaldesa de la capital, que fue publicada en 2016 en el Portal de Transparencia de la web del Consistorio madrileño.

La Sala de lo Contencioso-administrativo, en un fallo fechado el pasado 30 de junio, ha desestimado el recurso de apelación formulado por el Gobierno municipal, entonces en manos de Ahora Madrid, contra la sentencia de 14 de noviembre de 2018, dictada por el juez de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid.

En la comisión de Vicealcaldía, celebrada el pasado viernes, Saavedra ha defendido que el actual equipo de Gobierno lucha por la transparencia y prueba de ello es que van a cumplir la sentencia, en virtud del artículo 19 de la Ley de Transparencia, "ordenando la retroacción de las acciones administrativas al momento cuando se dictó la resolución recurrida y anulada sobre la publicaciones de los bienes" de Manuela Carmena.

El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo ha explicado en la comisión que Carmena publicó su declaración de bienes, que recoge el patrimonio que tenía y sus inversiones en acciones y fondos. "No se publicó el nombre de la entidad y un periodista, legítimamente, lo reclamó y lo recurrió al TSJM" porque el Ayuntamiento (gobernado por Ahora Madrid) consideró que no se tenía que aportar esa información. Ahora, ha aclarado Calvo, el TSJM "condena al Ayuntamiento, no a Manuela Carmena".