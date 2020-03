Cercanías, sin aglomeraciones salvo una acumulación puntual por un tren averiado en Atocha

Renfe no ha registrado aglomeraciones en Cercanías Madrid y ha asegurado que los trenes están circulando con "poca ocupación" y que la única incidencia que se ha producido ha sido un retraso de unos cinco minutos en un tren que ha sufrido una avería en Atocha y a continuación ha seguido circulando.

A causa del retraso sufrido por ese tren se ha producido una acumulación de viajeros puntual en la estación de Atocha, tal y como se ha podido comprobar en algunas imágenes difundidas por los medios de comunicación.

La incidencia, por una "avería mecánica puntual", se ha producido a las 7.50 horas, y ha afectado a un tren procedente de Humanes de la línea C-5, que cubre el recorrido entre Humanes y Móstoles, según han precisado a Europa Press fuentes de Adif.

LA UME, DESPLEGADA

El Gobierno ha decidido desplegar efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las principales estaciones del servicio ferroviario con el fin de evitar posibles aglomeraciones de viajeros, según informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Transportes.

Los efectivos militares estarán presentes en las cuatro grandes estaciones, las de Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios y Sol, y entre las 7.00 horas y las 9.00 horas, dado que es esta 'hora punta' de la mañana donde más posibilidad hay de que se concentren más viajeros.

Los efectivos de la UME se coordinarán con los vigilantes de seguridad que ya trabajan en estas estaciones con el principal objetivo de controlar el acceso a los andenes para que no pase un elevado número de pasajeros a la vez, y que los pasajeros que ya estén en los andenes no se concentren. También se encargarán de vigilar el número de pasajeros que entran en cada tren, para que no supere lo indicado en las recomendaciones realizadas por Sanidad para evitar la propagación del coronavirus.