Cervantes para todos los públicos

En un lugar de la Mancha. No puede empezar en otro sitio si se trata de Cervantes. Pocos autores pueden presumir de reconocerse en una sola frase. Y más en una sentencia imprecisa y dejada que ni siquiera hace mención al sitio exacto porque el autor no quiere acordarse. Menudo disparate. Este mismo arranque elige Juan Manuel García-Agúndez (Cáceres, 1933) sin más vanidad que rendir homenaje. Y continúa su poema.

Así comienza el relato

del hidalgo y su semblanza

para estudiarlo un buen rato.

Aficionado a leer libros de caballería

el juicio llegó a perder

con la obsesión que tenía.

No hace falta resaltar que ni El Quijote original está escrito en verso ni el texto corresponde a quizá el ejemplar más icónico de la literatura en castellano. Lo que ocurre es que el cacereño ha querido recordar al emblemático autor y para ello ha versionado sus Novelas ejemplares y la primera parte del famoso hidalgo de la Mancha de una forma muy particular. Primero escribe un poema por cada capítulo y lo acompaña de un resumen en prosa. Todo este trabajo está recopilado en un ejemplar que publicó Tau Editores hace dos años, precisamente para conmemorar el 400 aniversario del escritor. También compartió estos textos en la revista de la Virgen de la Montaña hasta que el fancine dejó de publicarse. Su propósito no tiene más pretensión que dar a conocer el trabajo del escritor y reivindicar su figura. «Le han hecho muchos homenajes fuera de Extremadura pero no aquí. quiero que la gente lo conozca, es un autor magnífico por las reflexiones que hace, me interesa que llegue a la gente que no lo ha leído antes». El texto está escrito para todos los públicos, sin arrogancia. Para mayores y jóvenes. ¿Los jóvenes leen a Cervantes?. «No leen», anota, «o leen otras cosas», apostilla inmediatamente.

Él si lee. No deja ni un solo día de hacerlo. Tampoco de escribir ni de ir a nadar. «La hora de la piscina es sagrada». También toca el laúd. Juan Manuel contagia su vitalidad impropia para una persona de 86 años. Rara avis. Enumera de memoria su retahíla de quehaceres diarios que encaja con precisión alemana. Ni la jubilación le sirve como excusa para tomarse una pausa. Al contrario que el Quijote, García-Agúndez no tiene semblante de antihéroe. Contra algún molino habrá tenido que luchar, eso sí.

El cacereño creció en postguerra y estudió dos carreras, la primera en Salamanca para ser abogado, y la segunda Economía, que antes se llamaba Profesorado Mercantil. Es un letrado con alma de empresario. Heredó el negocio de tejidos de su familia pero ejerció como abogado muchos años. Martín Palomino fue su maestro. Pasaron años hasta que la docencia se cruzara en su camino. Dio la primera clase que se dio en la facultad de Derecho y ahora es doctor por la UEx. También coqueteó con la política. De esa época recuerda al alcalde Juan Iglesias Marcelo, que ayer cumplió años.

Si se tiene que quedar con algo después de 80 años, hay tres cosas de la que se siente especialmente orgulloso. La primera la tiene clara: cuando ganó un juicio para abrir el local que ocupaba en la plaza el Círculo de Artesanos a todos los cacereños y no solo a los socios. La segunda ocurrió tras escribir un libro de economía para no economistas. La Universidad de Navarra se enteró, lo fichó como profesor y durante doce años seguidos viajó un día a la semana a Pamplona a impartir clases. La tercera, y la más importante para él, su familia. Tiene siete hijos y doce nietos. Pregunta si en la fotografía que acompaña al texto pueden aparecer todos en lugar de él solo y muestra una captura en la que aparecen todos. «Es en una boda». Saca el móvil de un bolsillo que le cuelga del cuello y muestra otra mientras señala al aparato. «Con esto hablo con ellos». El molino tecnológico también se le queda pequeño. «Bendito Whatsapp». El cacereño presume de salud «magnífica» y dice ser «feliz». «¿Qué es la felicidad». «Estar satisfecho con lo que uno hace», se pregunta y se responde. Él confiesa que ha tenido suerte. Juan Manuel quiere vivir por lo menos hasta los cien. «No sé si en catorce años me dará tiempo a hacer lo que tengo que hacer». Al menos hay algo cierto. Seguirá leyendo, escribiendo a Cervantes y tocando el laúd. Y nadando. Nadar no lo perdona.