China cree haber encontrado al primo del monstruo del Lago Ness

Ahora que investigadores de Nueva Zelanda acaban de publicar un estudio desmontando la existencia del famoso monstruo del Lago Ness, en Escocia (al parecer más bien se trataría de una enorme anguila), en China se ha hecho viral un vídeo que muestra una extraña criatura acuática de larga cola negra nadando en la superficie del río Yangtze. Desde que el pasado viernes salieran a la luz las imágenes en el popular blog Sina Weibo, en las redes sociales chinas se especula con el hallazgo de un 'Nessy' oriental.

El vídeo con la enorme serpiente (de unos 10 metros de largo) fue capturado cerca de la presa de las Tres Gargantas, un lugar bastante turístico en la ciudad de Yichang. La filmación ya ha superado los seis millones de visitas y cientos de miles de 'Me gusta'.

Bajo la etiqueta #ThreeGorgesMonsterPhotos, los usuarios especulan con la posibilidad de haber dado con el primo lejano del monstruo del Lago Ness. El debate se ha viralizado tanto que han entrado a dar su opinión, incluso, expertos universitarios.

Tal como recoge la BBC, en una entrevista con Pear Video, el profesor Wang Chunfang, de la Universidad Agrícola de Huazhong, ha rechazado de plano que se trate de una nueva especie. A su juicio, la bestia captada sería una simple serpiente de agua.

Esta respuesta daría al traste con las teorías que manejaban en las redes algunos usuarios, que defendían que el bicho habría alcanzado ese tamaño extraordinario debido a "factores externos como la contaminación".

¿Un trozo de tela?

Otros usuarios que han analizado las imágenes, sin embargo, aseguran que lo que se ve en ellas no es una criatura viva sino un objeto no identificado o quizá un trozo de tela negra. Se trata de un "objeto flotante", asegura el biólogo Ding Li al sitio web The Paper.

Los que opinan que se trata de un trapo creen que detrás de todo estaría el gobierno local, tratando de impulsar el turismo de la zona.

También los que hacen hincapié en la mala calidad de las imágenes, cuando hoy en día los 'smartphones' tienen cámaras de alta calidad. "Los monstruos siempre aparecen cuando hay pocos píxeles", ha criticado con ironía un usuario.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que China avista un posible competidor de Nessy. Desde 1987 se especula que una extraña critatura similar habita en el Lago Kanas, al noroeste de Xinjiang. Hace dos años, se hicieron virales también las imágenes de una criatura acuática que asomaba la cabeza en aguas del condado de Luoping, en la provincia del suroeste de Yunnan.

En el primer caso, los expertos aseguran que se trata de un taimen gigante, una especie de gran salmón. En el segundo caso, el supuesto monstruo podría ser una caimán o simplemente "basura flotante".