China y el sudeste asiático unen lazos contra el Covid-19

Pekín y diez países del sudeste asiático acordaron ayer estrechar la colaboración para combatir el Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus que ha dejado más de 2.100 muertos y 74.000 afectados en China, epicentro del brote.

Así lo anunciaron en un comunicado conjunto los diez ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y su homólogo chino, Want Yi, tras una reunión especial en la capital laosiana.

Los ministros se comprometen a intercambiar información y tecnología para combatir la epidemia, que ha causado hasta el momento un muerto y más de 150 infecciones en el Sudeste Asiático, así como visitas recíprocas de expertos y promover la investigación de medicamentos y vacunas contra el coronavirus.

También acordaron luchar contra la desinformación y las noticias falsas, así como ayudar a los sectores económicos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, afectados por la epidemia.

El titular de Exteriores chino afirmó que más de 14.000 pacientes del coronavirus SARS-CoV-2 se han curado y han sido dados de alta en China, por lo que aseguró que la enfermedad es curable y controlable, informó la agencia laosiana Lao News Agency.

LA OMS/ El plan de respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la epidemia de Covid-19, para el que ha pedido a la comunidad internacional 675 millones de dólares, no está teniendo la respuesta esperada, lamentó ayer el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Teniendo en cuenta la urgencia y que estamos luchando contra un enemigo muy peligroso, nos sorprende que la respuesta no haya sido la esperada, por lo que pedimos a la comunidad internacional que se lo tome muy en serio», declaró el doctor etíope en la rueda de prensa diaria de la OMS sobre la epidemia. «Gracias a las medidas tomadas por China la cifra de afectados en el resto del mundo sigue siendo baja, pero esto no significa que vaya a ser siempre así, y tenemos que aprovechar el momento actual, en el que el virus aún es controlable», añadió.

CRUCERO JAPÓN/ El brote de Covid-19 se cobró ayer la vida de dos pasajeros que viajaron en el crucero declarado en cuarentena en Japón, en plena polémica por la gestión de la crisis y mientras crece la inquietud por el virus en el país. Se trata de un hombre de 87 años y una mujer de 84.