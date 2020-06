El chocolate produce bienestar y estimula el cerebro

En primer lugar hay que saber muy bien los ingredientes de este alimento y valorar sus propiedades, actualmente las calidades y el porcentaje de cacao chocolate tenga un valor nutricional distinto.

Si repasamos la historia del cacao, Cristóbal Colón fue el primer europeo que conoció el árbol del cacao, cuando en 1502 fue obsequiado en Guanaja, Honduras, con una especie de almendras que usaban los indígenascomo moneda. Durante los siglos XVII y XVIII, nacieron en Europa y EEUU las primeras fábricas de chocolate de la historia. En nuestro país, la primera factoría chocolatera está datada en Barcelona en 1780.

Cada español consume de media 3,5 kilos al año, una cantidad realmente baja si la comparamos con otros países europeos que superan los 9 kilos al año.Como dato curioso, los indígenas kuna, de Panamá, beben unas 40 tazas de chocolate por semana, y, sorprendentemente, apenas sufren hipertensión, ni sobrepeso, ni demencia senil, y la incidencia de infarto, cáncer y diabetes es un 10 % inferior al que presenta España.

Existen muchas marcas de chocolates y bombones, pero he de destacar una de mis preferidas: Jeff De Bruges,en Zaragoza, que dispone de un nivel alto de calidad del chocolate belga fresco y con altos valores nutricionales,muy adecuados para reducir un estrés y mejorar nuestra calidad de vida.

El consumo de chocolate puede provocar cierta dependencia, debido a que permite producir sustancias psicoestimulantes, muy recomendables para personas fatigadas y estresadas, que producen una sensación de felicidad. Pero, como con cualquier alimento, los excesos son malos, por lo que tomado con moderación puede ser muy beneficioso para la salud.

NO TODOS SON IGUALES:

Cuanto mayor sea el contenido de cacao, o pasta de cacao, mayor será su aporte de flavonoides y por tanto será mucho más saludable. La cantidad mínima de cacao que contiene un chocolate concreto viene indicada en la etiqueta del producto en forma de porcentaje de cacao, por ejemplo 75 % de cacao. El chocolate con leche contiene mucha menos cantidad de cacao que el negro y por tanto, menos sustancias antioxidantes, en cambio lleva mayor porcentaje de grasa saturadas, las de la manteca de cacao y las añadidas de la leche y de azúcares. En cuanto al chocolate blanco este no contiene cacao ni pasta de cacao, ya que se elabora solo con manteca de cacao, leche en polvo, azúcar y lecitina de soja. Por tanto aporta muchas grasas y azúcares pero ninguna de las sustancias anti oxidantes.Y es importante señalar que algunos fabricantes han sustituido los azúcares añadidos por edulcorantes artificiales como el maltitol (un miembro de una familia de edulcorantes de carga conocidos como polioles o alcoholes de azúcar. Tiene un sabor dulce agradable y notablemente similar al de la sacarosa), o por otros de origen natural como la estevia (una planta de la especie Stevia rebaudiana de la cual se obtienen varios beneficios) que es mucho más sano y carece de caloría, pero como el chocolate es muy rico en grasas aunque no contenga azúcar seguirá siendo muy calórico.

TIPOS DE CHOCOLATE

•Chocolate blanco

Sin cacao,tiene más azúcar y grasa.

•Chocolate con leche

Es el más común y tiene alguna cantidad de cacao, leche y azúcar.

• Chocolate ruby o rosado

Es un nuevo tipo de chocolate, que contiene 47,3 % de cacao, leche y azúcar. Su coloración rosada es natural, ya que se fabrica a partir del grano de cacao Ruby, por lo que no posee ni saborizantes ni colorantes. Además de esto, su sabor a frutos rojos escaracterístico.

•Chocolate medio amargo

Es el que tiene de 40 a 55% de cacao, poca cantidad de manteca de cacao y azúcar.

•Chocolate negro o amargo

Es el que contiene más cacao, entre 60 a 85%, y menos azúcar y grasa.

CUÁL DEBEMOS TOMAR

El mejor chocolate para la salud es aquel que cuenta con un alto porcentaje de cacao, ya que no sólo contiene más flavanoles, sino también menos azúcar. Si es posible, elija un chocolate con un 70 % de cacao, aunque un 65 % ya estaría bien. El chocolate con leche también contiene flavanoles.

10 BENEFICIOS DEL CHOCOLATE NEGRO

1- Protege el corazón porque promueve un flujo adecuado de sangre debido a que posee potentes antioxidantes pertenecientes al grupo de los flavonoides, que son las catequinas, epicatequinas y procianidinas. El efecto protector, a nivel cardiovascular, es consecuencia de su alta concentración en polifenoles, unas sustancias que sintetizan las plantas para protegerse de las sequías y cuando las consumimos nosotros, nosbeneficiamos de esta protección. En concreto, los polifenoles tienen una acción antioxidante y antiinflamatoria. Esto es especialmente importante a nivel de los vasos sanguíneos y del corazón ya que ayuda a mejorar la resistencia la insulina y disminuir el riesgo de desarrollar diabetes. Por lo tanto, la ingesta de chocolate negro reduce los factores de riesgo cardiovascular, al moderar la presión arterial, disminuir la inflamación del tejido cardiovascular y protegerlo del deterioro reduciendo el riesgo de infartos, ictus y muerte súbita.

2- Es rico en magnesio y vitamina B6, nutrientes que favorecen todavía más la síntesis del neurotransmisor por excelencia que intervienen el estado de ánimo la serotonina.

3- Estimula el sistema nervioso central y a los músculos cardíacos, ya que posee teobromina, que es una sustancia con acción semejante a la cafeína;

4- Da sensación de bienestar, ya que estimula la hormona serotonina mejorando el humor y aliviando el estrés.

5- Tiene un ligero efecto estimulante, gracias a su alto contenido en teobromina y puede mejorar el estado de ánimo. Esto ocurre ya que entre sus componentes también se encuentra el triptófano, un aminoácido esencial precursor de el neurotransmisor que interviene en procesos relacionados con el estado anímico de la persona la serotonina .

6- Ayuda a disminuir la presión arterial y a mejorar la circulación sanguínea debido a que produce óxido nítrico que es un gas que ayuda a relajar las arterias.

7- Ayuda a mejorar la función cerebral, debido a que aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y a que contiene sustancias estimulantes como la cafeína y la teobromina, ayudando así a prevenir enfermedades como el Alzheimer.

8- Protege la piel contra el sol gracias a sus compuestos bioactivos como los flavonoides que protegen la piel contra los daños producidos por los rayos UV.

9- Aumenta la sensación de saciedad. Es excelente para el control del peso, siempre consumido con moderación.

10- Produce la hormona Oxitocina, hormona del bienestar y felicidad, ayudando a mejorar el estrés.