La cifra de contagiados en España sube hasta los 23

Seis nuevos contagios en Valencia y otro en Valladolid aumentaron anoche, al cierre de esta edición, a un total de 23 el número de contagiados por coronavirus covid-19 en España, en un día en que se conocieron nueve nuevos casos de infectados. Entre ellos figura un hombre de 77 años, que tiene patologías previas y que permanece hospitalizado en la uci del Hospital de Torrejón, donde ingresó el 15 de febrero. La Comunidad de Madrid detectó a dos enfermos que no han viajado a zonas de riesgo, por lo que no son casos importados, al igual que el paciente sevillano de 62 años, que fue ingresado el miércoles. Las autoridades sanitarias han averigüado que estos tres enfermos (los dos de Madrid y el de Sevilla) sufren coronavirus porque el martes se cambió el protocolo, tras dispararse el brote en Italia, y se decidió hacer análisis a todos los pacientes con neumonía o afecciones respiratorias de etiología desconocida, aunque no hayan viajado al exterior recientemente.

El resultado ha sido, por el momento, estos tres positivos, que prueban, según los expertos, que el virus circula por España desde hace algunos días sin que, hasta ahora, haya sido detectado. Aun así, el director del centro de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión diaria de seguimiento de la enfermedad, subrayó que «todavía no se ha detectado que haya habido transmisión comunitaria». Es decir, que no se ha encontrado al paciente o pacientes cero que han infectado en España a estos tres enfermos ni que ellos a su vez hayan contagiado a otros.

Se está haciendo un seguimiento de su entorno familiar y social, como entre el personal sanitario, para detectar posibles nuevos infectados, un proceso que lleva algo de tiempo. Existe cierta tranquilidad en torno al paciente de Sevilla, puesto que inició los síntomas el día 13 de febrero, fue hospitalizado el 20 y asilado el 24 y en este tiempo no se ha detectado que haya contagiado a nadie, lo que hace pensar a las autoridades que si hubiera transmitido el virus a alguna persona, se tendría que haber detectado «hace días».