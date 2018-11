Un cinéfilo fuera de plano

Emilio

Luna

Nos enseñan a leer, a atarnos los cordones y a cruzar en verde. No olvides mirar a los lados. Todo parece fácil hasta que llega un momento en el que descubres que hay cosas que debes aprender sola. No estaría mal un libro de instrucciones para las pequeñeces. Para esos detalles minúsculos que tienen la manía de convertirse en trascendentales. Como comerse un caramelo en el cine. La historia siempre se repite. Tú vuelves a llegar a una hora que te obliga a buscar la butaca a tientas. Respiras la vergüenza entre los créditos. Menos mal que en un momento la sala vuelve a recuperar el silencio que has roto, ese mismo silencio que tarde o temprano volverá a romperse, esta vez por un crujido penetrante. Ojalá en la entrada entregaran un folleto como ese de los aviones que nadie lee y a ver qué ocurre si se despresuriza la cabina porque ni siquiera has escuchado a la azafata. Así que cada uno lo hace como sabe porque nadie le ha enseñado. No hay reglas. Unos prefieren librarse cuanto antes y con un estruendo se apresuran a rasgar el papel. Buena opción, un segundo de culpa y se acabó. Otros prefieren recrearse en desplegar con esmero el envoltorio para minimizar el ruido y consiguen justo lo contrario porque la lentitud solo prolonga la agonía. Hasta que de nuevo llega el silencio hasta que a alguien le entre otra vez la tos. Y si algo tan simple como comerse un caramelo puede desencadenar tal conflicto, que le pregunten a Emilio Luna. Él si que ha visto cosas que muchos no creerían. Quizá atacar naves en llamas más allá de Orión no, pero si a más de uno roncar en plena película o jugar al Ipad con el brillo al cien. Porque si se trata de ver, él lo ha visto todo. O casi todo porque su vida transcurre en una sala de cine.

El cacereño es crítico, pero de los que critican con criterio y de los que se enorgullece de estar en la sombra, que no quedan muchos. Aunque tiene para presumir. Se define como viajero del tiempo, lleva años atrapado en los festivales de la gran pantalla. «Este año solo he ido a seis». Berlín, San Sebastián, Cannes, Venecia, Seminci y Karlovy Vari. Todos son palabras mayores, pero él repara en el último, el que menos resuena y más difícil se escribe. Se celebra en República Checa, es una de las citas más prestigiosas y más antiguas de Europa y el cacereño fue el único español entre los acreditados durante años. Alguien interrumpe la conversación. «¿Cómo va ese mundo cinéfilo?», le preguntan. Era un compañero, aclara. La casualidad de ese encuentro hace que recuerde que antes de dedicarse por completo al cine fue profesor. «Maestro». Por fortuna, –ahora-- su vocación por la docencia no era tanta como creía y lo dejó todo por el séptimo arte.

Luna no come caramelos y es de los que no tarda ni un segundo en responder a la pregunta sobre su película favorita: Tiburón. «Cuando era pequeño veía a Spielberg y quería ser como él. ¿Tú veías Dawson crece? Yo era un poco Dawson». El cacereño creció en la filmoteca del rincón de la Monja y fue en 2008 cuando dio vida a El antepenúltimo mohicano, la web «con nombre poco cool» que dirige y que nació del dolor, recuerda, como nace casi todo. «Comencé a escribir, lo hacía para mí, era un desastre, un desastre bonito». Tres años más tarde acudió a su primer San Sebastián y esa experiencia le sirvió como punto de «inflexión». Allí conoció a un compañero que le pidió programar un ciclo de cine español en Uherske Hradiste, otra ciudad de la República Checa que tiene que deletrear. Desde entonces vive cerca de las alfombras rojas, aunque reniegue de ellas. La cara B la llama. Solo recuerda haber estado en un cóctel en su vida. «Me fui a los diez minutos». Tiene claro que su cometido es otro. Él prefiere permanecer fuera de plano, entre bambalinas. Desde ahí coordina su web, programa en el festival inédito de cine de Mérida que se celebra esta semana y forma parte del equipo de programación del festival D’A de Barcelona. Escribe una columna de cine en El Periódico Extremadura, colabora en Onda Cero y desde hace tres años firma en Dirigido por, una de las revistas especializadas con más prestigio entre los entendidos.

Todo esto entre película y película. Este año habrá visto 500. ¿La mejor? «Leto o Cold war también está bien». Le gustan las historias de amor naif y adora el cine de autor. Se nota. Ahora ha hecho una pausa y prepara su próximo destino y aunque pare poco en Cáceres, sigue teniendo claro que su casa sigue en su filmoteca. Sabe que desde ahí uno puede viajar adonde quiera. Y con un poco de suerte puede hasta aprender a comer caramelos sin provocar una catástrofe. ¿O acaso todo esto era un Macguffin? H