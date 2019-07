Una cinta del aeropuerto se 'traga' a un niño de dos años "desatendido"

Edith Vega se disponía a imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta (Estados Unidos), cuando en un instante su hijo de apenas dos años desapareció. El descuido acabó con el pequeño tratando de esquivar maletas en la cinta transportadora que se lo 'tragó'. Un incidente que se ha viralizado aunque afortunadamente no ha tenido consecuencias graves.

Las imágenes muestran cómo el niño se subió a la cinta transportadora de equipaje sin el control de ningún adulto, ni familiar ni profesional. Sin más, la cinta se lo 'tragó' y realizó todo el proceso de las maletas.

Instantes después, se ve cómo el crío intenta esquivar maletas de grandes dimensiones para no ser tragado por uno de los túneles de escaneado, pero no tiene éxito. No es hasta que llega a la zona de control de la policía cuando éstos se percatan de su presencia y corren a su auxilio.

A toddler was hurt at Atlanta's Hartsfield-Jackson International Airport on Monday after taking a wild ride on a luggage belt. pic.twitter.com/jB4A50Wn2F — ABC 13 News - WSET (@ABC13News) July 25, 2019

"Quería saltar e intentar ir a buscarlo pero no me lo permitieron", explicó la madre a CNN. Según el parte, tan solo sufrió alguna lesión leve en la mano derecha, que tenía hinchada, por lo que fue trasladado al hospital.

En un comunicado, la aerolínea Spirit Airlines explicó que el mostrador por el que accedió no tenía personal ni estaba abierto en el momento del incidente. "Pudo acceder al área de equipaje y sufrió algunas lesiones. Estamos trabajando para garantizar que se cumpla el protocolo y esperamos su recuperación", anunciaron, destacando que se trataba de un niño "desatendido".