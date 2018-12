Cirugía pionera en España contra el cáncer de páncreas

El Hospital Vall d’Hebron ha realizado la primera radiofrecuencia en pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado en España. El centro está participando en un estudio multicéntrico europeo todavía en fase 3, es decir, experimental. Según el jefe clínico de Cirugía Pancreática, Joaquim Balsells, si los resultados se confirman, a partir del 2021 esta técnica podría ser una «gran opción» para los enfermos de cáncer de páncreas que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente.

Como explicó ayer en rueda de prensa el jefe del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancréatica y Trasplantes, Ramón Charco, «el 80% de los pacientes con cáncer de páncreas no pueden ser operados» y, por tanto, por el momento «son tratados con quimioterapia de manera paliativa». Actualmente, solo el 20% de los tumores de páncreas son operables. Charco llamó a la «cautela» y a esperar a que se confirmen, en los próximos tres años, los resultados. De momento, solo tres pacientes de Vall d’Hebron han participado en este estudio financiado por la Fundación Bancaria La Caixa. El equipo médico confirmó que, de estar cansados, han pasado a sentirse con fuerzas tras la intervención quirúrgica.

«La novedad de este estudio es que ofrece una alternativa a la quimioterapia: la radiofrecuencia intraoperatoria, que quema las células tumorales. Este ensayo no podemos ofrecerlo a todos los enfermos, solo a aquellos que están estables tras meses de quimioterapia», dijo Elizabeth Pando, del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática. La radiofrecuencia intraoperatoria nunca antes se había utilizado en cáncer de páncreas. «Y esto tampoco lo puede hacer cualquier radiólogo, solo se puede hacer en centros de tercer nivel», señaló Balsells.

Para llevar a cabo la radiofrecuencia intraoperatoria se utiliza una aguja que permite aplicar temperaturas de hasta 80 grados directamente en la zona tumoral. Las temperaturas elevadas abrasan el tumor y causan la muerte celular. Esta aguja se utiliza también en otros tipos de tumor. «Siempre se había considerado de alto riesgo utilizar la radiofrecuencia en el páncreas por estar rodeado de venas y arterias. Este estudio ha demostrado que se puede hacer con seguridad», contó Pando. El cáncer de páncreas es de los más agresivos: es la tercera causa de muerte por cáncer y el año que viene «probablemente será la segunda».

En la rueda de prensa estuvo presente María José, una de las tres pacientes que participaron en este estudio y médica de familia ya jubilada. «Como médica que soy, supe cómo me tenía que tomar el diagnóstico de cáncer de páncreas. Sabía que la supervivencia es baja, yo me di seis meses». En agosto se sometió a la radiofrecuencia intraoperatoria en Vall d’Hebron. «Después me dieron la quimioterapia y ahora mismo me encuentro muy bien», concluyó.