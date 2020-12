Las claves del éxito de Ibai Llanos entre los adolescentes

La figura de Ibai Llanos está en boca de todos. Tras ganar el premio a mejor 'streamer' del mundo y celebrar el Ibainéfico, el 'streaming' solidario con el que ha recaudado 205.735 euros para UNICEF jugando al NBA 2k con C Tangana o haciendo conexiones en directo con Josep Pedrerol, Mónica Carrillo o Frank Cuesta, el 2020 del vasco parece no tener fin. Con más de 13 millones de seguidores entre todas sus redes sociales, el crecimiento de Ibai en los últimos meses ha sido exponencial desde que firmó por G2 (equipo de Esports) y la repercusión que ha logrado a nivel digital está al alcance de muy pocos. Con consumidores de todas las edades, el target del que más se habla es el de los adolescentes.

La pregunta del millón que se hacen muchos padres es por qué tiene tanto éxito entre sus hijos, capaces de observar durante horas alguno de sus streamings o vídeos en las plataformas de Twitch y Youtube. El contenido que está haciendo el 'streamer' de moda no es para menos porque en los últimos meses Ibai ha jugado con Neymar Jr, el 'Kun' Agüero o Thibaut Courtois, ha entrevistado a C Tangana en su casa y a Marc Gasol por videoconferencia 50 minutos después de su fichaje por los Los Ángeles Lakers. Con el Ibainéfico, ha logrado su mayor pico de espectadores de siempre con 261.328 usuarios viéndolo jugar al Among Us con Neymar, Auronplay o DjMariio. A esto se le añade que también va a presentar las campanadas de Nochevieja en su canal de Twitch y asegura que va a ser de locos. Las claves para entender porqué lo ven los adolescentes las contestan ellos mismos.

Me gustaría mandar un mensaje a vuestra familia: el día 31 vean las campanadas con nosotros. Nos pondremos guapos, somos majos y así descubriréis con quién pasa tanto tiempo en el ordenador vuestro hijo/hija o lo que sea.



Tenemos preparado un show espectacular lo siento Pedroche — Ibai (@IbaiLlanos) December 20, 2020

Una nueva forma de entretener

La mayoría de ellos ven sus vídeos porque les gusta lo que hace y cómo lo hace. “Me gusta porque me saca una sonrisa y me hace reír, además de entretenerme”, comenta Marc, un joven de 15 años. Y es que Ibai gusta. Gusta y atrae a los jóvenes, tanto por su forma de ser como su forma de comunicar. “Su toque satírico y burlesco me hace bastante gracia”, añade Ángel, de 13 años. La sensación de los jóvenes de formar parte de la cultura digital adolescente es una de las claves más importantes porque entre ellos comentan lo que hace el bilbaíno. “Los que le seguimos diariamente por el teléfono móvil comentamos a menudo vídeos suyos” o “charlamos si ha pasado algo en especial o con algunos de sus clips más divertidos” son algunas de sus frases.

Origen humilde

Los jóvenes lo conocen desde hace poco. Marc lo vio por primera vez hace casi dos años cuando narraba un concurso de pilla pilla profesional conocido como la World Chase Tag. Ángel, en cambio, lo empezó a ver porqué su hermano Joan, de 20 años, lo seguía bastante: “La primera vez que vi a Ibai fue un día como hoy hace unos 9 meses, cuando vi que mi hermano se reía mucho de un vídeo suyo en Youtube”. El boom de Ibai ha llegado a su cúspide este 2020, pero ya lleva años dedicándose al mundo del streaming comentando cualquier tipo de cosa, desde un concurso de bofetadas hasta un mundial de canicas. Con 15 años subía vídeos con 3 amigos de clase en los inicios de Youtube. Su mayor pago en esa época fueron 100 euros a repartir entre los tres porque les patrocinaba Machinima.

La mayoría de ellos no conocen la faceta de Ibai como comentarista de Lol. Ibai Celma de 15 años comenta que “lo he conocido ahora, cuando ha empezado a hacer streams, porque no sigo el juego de League of Legends”. En 2014 se presentó al casting de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) con su amigo de la infancia Ander Cortés, con quien convive en la casa de G2, y a partir de entonces, empezó a narrar las partidas con un contrato profesional. En un podcast de The Wild Project, Ibai contó que había comentado más de 3000 partidas del juego y cubierto más de 70 eventos. “Esto lo digo porque la gente cree que he caído del cielo en Youtube 2020 y no es así”. En el mismo también explica que ha tenido que rechazar ofertas para narrar La Premier o la NBA: “Hay un momento donde yo que pienso que ese era el sueño de mi vida pero resulta que en Twitch yo pegó tal pelotazo y estoy tan feliz que digo, a lo mejor prefiero 'streamear' que comentar la premier” y suscribe que no se sentía preparado al 100 % porque tendría que hacer una preparación previa.

Referente no como 'influencer' sino como persona

Pese a que a los adolescentes les guste su contenido no quieren ser cómo él. “No lo tengo de referente porque no estoy interesado en ser de mayor ser cómo él”, explica el joven Ibai Celma. Tal y como se explica en el artículo publicado en la revista Comunicar sobre las funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia, los 'youtubers' pueden ser referencias de entretenimiento y sociabilidad, pero no despiertan el deseo en los preadolescentes de convertirse en un reflejo de los «influencers». Ante todo, lo ven por entretenimiento y por ser un ejemplo de superación: "Él ha comenzado desde abajo hasta llegar arriba", sentencia Máximo de 14 años.

Carisma y personalidad

“Lo que le diferencia del resto es que graba los vídeos siendo él mismo, diciendo lo que opina en realidad”, cuenta Máximo, que también ensalza su figura: “Es una persona con mucho carisma. Me enseña a socializar y a no tener tanta vergüenza”. En sus directos Ibai ha hablado sin rodeos sobre que necesita ir a terapia dos veces por semana y que incluso tuvo problemas de ansiedad durante un tiempo.

Puede gustar más o puede gustar menos pero lo que sí que es cierto es que está abriendo nuevas posibilidades de comunicación alejadas de los estándares tradicionales. Lo dice el mismo Marc Gasol en la entrevista que le hizo el vasco en su canal de Twitch: “Al final si no hacemos lo de siempre con la misma gente de siempre… Digo hostia, vamos a hacerlo diferente, más divertido y mucho más normal”.