Clubhouse: así funciona la nueva red social de moda

Desde que el físico y magnate sudafricano Elon Musk fuera uno de los invitados de Clubhouse, la 'app' de audio creada entre abril y mayo del año pasado no ha dejado de crecer. Y más aún, tras ser masivamente usada en China y tardar varios días en ser silenciada por los férreos censores del país asiático.

Pero, ¿qué es y en qué consiste la aplicación que causa furor entre las élites de Silicon Valley? Para empezar, es una red social atípica en la que no se comparten imágenes -ni fotos ni vídeos-; solo audios emergentes. No se pueden dejar mensajes escritos ni grabar, lo que permite no estar pendiente de la pantalla del móvil y que las conversaciones sean más distendidas. Tampoco se pueden poner 'emojis' ni 'likes', es una especie de 'podcasting' interactivo que también podría definirse como una especie de mesa redonda virtual gigante en el ciberespacio.

La 'app' permite escuchar, a través de salas o foros, conversaciones de gente que quieren que otros oigan lo que dicen. Cuando se entra en una sala, se puede pedir turno para hablar y el moderador decide si concede la palabra o no. La clave está en que, al acceder a la aplicación, se definen los gustos e intereses, y un menú permite ver las salas que los algoritmos seleccionan para el usuario en función de sus elecciones. En las salas se indica el tema que se trata, quiénes son los conferenciantes y el número de personas que escuchan la charla.

Invitaciones para entrar

¿Y cómo se consigue entrar en Clubhouse? Lo primero, es descargarse la 'app' que, de momento, solo está disponible para iOS, aunque sus creadores -Paul Davison y Rohan Seth- ya han avanzado que pronto estará disponible para Android. Y luego, tras registrarse -con una dirección de correo electrónico, una contraseña y un número de teléfono móvi-, hay que conseguir que alguien te invite. Cada usuario de Clubhouse dispone de dos invitaciones, pero puede adquirir más si se es un usuario activo o si se crean salas de debate.

El éxito ha sido tal que los servidores se han saturado en varias ocasiones. A ella han accedido famosos como el actor Ashton Kutcher, los músicos Jared Leto y Drake o el mismo propio Elon Musk, a cuya charla se unieron 5.000 personas y que trabaja con 'startups' en las que tiene acciones Andreessen Horowitz, principal inversor de Clubhouse.

La idea es que próximamente los conferenciantes y tertulianos especializados que impartan las charlas puedan cobrar por compartir sus conocimientos.

El formato de audio en plataformas sociales representa una forma en la que otras compañías de redes sociales están interesadas. El año pasado, Twitter, por ejemplo, lanzaba la nueva función de notas de voz, para enviar audios de 140 segundos en los tuits.