La Cola del Caballo, la mejor cascada del mundo según 'The Guardian'

No hace falta salir de Aragón para ver la mejor cascada del mundo. O así lo creen los lectores del periódico británico 'The Guardian', que han elaborado un listado con los que creen los mejores saltos de agua del planeta. El que se lleva la palma es la Cola de Caballo, la cascada del Parque Nacional de Ordesa, declarado, no en vano, Patrimonio de la Humanidad.

El reportaje tiene peros, los que han puesto lectores que echan de menos los saltos de agua más notables del mundo, como el Salto del Ángel, las cataratas Victoria, las cataratas de Iguazú o las del Niágara, por citar algunas de las más célebres, aunque lo que persigue 'The Guardian' es divulgar otros no tan populares y no por ello menos impresionantes. Aquí puedes ver el listado completo con imágenes.

Estas son las 20 escogidas por los lectores.

1. Cola de Caballo. Comarca del Sobrarbe, Huesca. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

2. Las cascadas de Acquafraggia, en la región de Lombardía, Italia.

3. Cascada Grawa. Tirol, Austria.

4. Svartifoss (cascada Negra), en el Parque nacional Skaftafell, en Islandia.

5. Søtefossen. Noruega.

6. Cascada De Glen Maye. Isla de Man, en el mar de Irlanda.

7. Cascada de Cora Linn, al sur de Glasgow (Escocia).

8. Mill and Whitfield Gill Force, Wensleydale, Yorkshire (Inglaterra).

9. Cascada Baatara Gorge. Líbano.

10. Catarata Gocta. En Perú.

11. Saltos del Moconá. Interrumpen durante unos 3 kilómetros el curso del río Uruguay en la frontera entre Brasil y Argentina.

12. Cascada de Snoqualmie. En el Estado de Washington.

13. Sunwapta Falls, de Canadá.

14. Cataratas de Kalandula, en Angola.

15. Cascada en el bosque de Ngare Ndare, Kenia.

16. Tappiya falls, en Filipinas.

17. La cascada Nachi,una de las más altas del Japón.

18. Cascada de Khe Kem, en el parque nacional de Pu Mat (Vietnam).

19. The Weeping Wall, en la isla de Kauai, en Hawaii.

20. Whangarei Falls, Nueva Zelanda.