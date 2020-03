Colas en supermercados, atención al público tras cortinas y preparativos para evitar el botellón en Badajoz

Badajoz ha amanecido en la mañana de este sábado con aires de normalidad, relativa, pues mientras se ven menos peatones en la calle, el tráfico rodado parece el habitual en una mañana de sábado, según confirma la policía local, que como ayer anunció en su perfil de Facebook, ha organizado un dispositivo en la zona de Caya para evitar que se reúnan estudiantes en un botellón.

Como otras mañanas de sábado, muchas personas han acudido a hacer compras a los supermercados, en los que se han formado colas de personas individuales, muy ordenadas, una tras otra guardando la distancia entre sí con el carro al medio, lo que ha hecho que se alarguen, por ejemplo hasta dar casi una vuelta completa en el interior de la tienda. Al menos en este supermercado, el personal de caja no llevaba mascarilla; y entre el público algunas personas aisladas.

Mariti, una vecina, que se acercó a realizar sus compras, contó que ha salido "a comprar cosas básicas, pero procuro no salir". Y en caso de hacerlo, reconoce que tomar precauciones: "aún es muy difícil; en unos sitios estoy viendo que se guarda distancia, pero en otros todavía no; creo que aquí todavía, lo de la alarma no lo tenemos claro".

Cola en un supermercado pacense / ANDRÉS RODRÍGUEZ

La situación es diferente en los bazares chinos, donde desde hace días, los propietarios y empleados atienden a público con todas precauciones, con mascarillas, guantes y detrás de una cortina de plástico transparente a la hora de cobrar, aunque hay algunos negocios que han echado el cierre "por vacaciones".

En una de estas tiendas, Yuri, empleada, cuenta que "se nota que ha bajado mucho --la afluencia de público--, entra poca gente" y que "vienen buscando lo básico, lo que están ahora todos buscando, el alcohol antiséptico, que está agotado; el normal, también lo tenemos agotado; buscan mascarillas, no tenemos y mucha gente está llevando guantes".

Yuri destaca que "también estamos notando que ya muchos clientes vienen precavidos de casa, con mascarillas, con guantes, pero antes, hace una semanas, entraban y se reían un poquillo cuando nos veían así, pero vemos que muchos están tomando precauciones y vienen desde su casa preparados; muy bien, se que se lo están tomando más en serio".

Además, las gasolineras Repsol, informa Belén Castaño, atienden al público solo por ventanilla. Y otro aspecto que se comienza a ver es el cierre de locales de hostelería y que los que abren no han colocado veladores, a raíz del decreto del alcalde anunciado este viernes.