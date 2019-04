Colocan senos gigantes en Londres para defender la lactancia materna en público

La lactancia materna en público sigue siendo en 2019 un tema tabú en muchos países. Todavía hay una parte de la sociedad que ve en esta cuestión natural un gesto obsceno, por lo que numerosas activistas y campañas luchan por desestigmatizar el simple hecho de que una madre pueda amamantar a su bebé en cualquier lugar sin que se le sexualice por ello.

Loved walking past this today on my way home! #freethefeed pic.twitter.com/BJ0YHujYTV

Esta semana, cuatro zonas concurridas de Londres amanecieron con senos gigantes, desde los tres a los seis metros de altura, ubicados en Tanja's Roof (este), Neutral (Colombia Road), Ely's Yard (Brick Lane) y Huntingdon Estate (Shoreditch),

Bajo el lema #FreeTheFeed (Libera la Alimentación), tenía el objetivo de llamar la atención y concienciar sobre este asunto en la sociedad inglesa. Y lo ha conseguido especialmente a través de las redes sociales.

"El objetivo es luchar contra el estigma que existe alrededor de amamantar en público", expresa Tania Boler, CEO y fundadora de la empresa tecnológica Elvie, responsable de esta campaña que no va ligada a ninguna marca.

Una campaña que sabían que era "incómoda" para parte de la sociedad, dejando claro cómo se trata de un estigma y una forma de "reprimir a las mujeres".

On Mother's Day, giant inflatable breasts appeared across London's skyline as part of @elvie's campaign to fight the stigma around breastfeeding and pumping in public: https://t.co/G17Y6C5aRc via @motherlondon #freethefeed pic.twitter.com/HtkAPIhQvn