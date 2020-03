El temor al coronavirus (covid-19) y a la gripe suponen dos de los principales motivos por los que millones de personas en todo el mundo hayan acudido a tiendas, farmacias y parafarmacias para hacer acopio de artículos de higiene y prevención como jabón, toallitas, mascarillas, pañuelos y desinfectante para manos, ocasionando un desabastecimiento de muchos de estos productos.

El principal objeto de deseo, junto a las mascarillas, es, sin duda, el líquido desinfectante para manos. Este artículo es tan deseado que los principales distribuidores se están enfrentando a un exceso de demanda imposible de sostener.

Esto ha provocado que muchas de estas personas se hayan visto en la situación de tener que buscar otras alternativas, como la posibilidad de hacer un gel desinfectante de manos casero. Sigue las últimas noticias del coronavirus en directo

¿Cómo hacer gel desinfectante de manos casero?

Internet, la principal fuente de inspiración para muchos, está plagado de recetas y tutoriales para fabricar líquido desinfectante de manos caseros. Sin embargo, para que el gel desinfectante de manos sea efectivo, debe tener al menos un 60% de alcohol.

Entre los ingredientes básicos se encuentran: alcohol isopropílico, gel de aloe vera, agua o jabón líquido. Una concentración de aloe vera del 30% es útil si se tiene sensibilidad en la piel de las manos; para protegerla.

Para hacer un gel gel desinfectante de manos casero se necesita:

Un envase dosificador de litro1/3 Aloe vera en gel2/3 Alcohol isopropílico8 o 10 gotas de aceite esencial de lavanda (Opcional - se puede elegir otro).CucharaEmbudoBol

Paso a paso: El procedimiento es tan sencillo como mezclar e integrar todos los ingredientes es un bol. Una vez hecho esto, utilizaremos el embudo para rellenar el envase dosificador de litro con el gel desinfectante de manos.

Recomendaciones de la OMS

Es importante recordar que el desinfectante de manos no es un sustituto para lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere el uso de desinfectante de manos casero en lugares donde no se tiene acceso a agua limpia o donde los productos desinfectantes de grado médico no están disponibles.

Además, la efectividad de este producto depende también de su correcta aplicación. En este sentido, la OMS recomienda aplicar el gel desinfectante sobre toda la superficie de la mano, frotar palma con palma, colocar la mano derecha sobre la izquierda y entrelazar los dedos. Hacer lo mismo con la otra mano. Finalmente, acordarse de frotar los pulgares y esperar a que se seque.

Para una mayor efectividad, lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón, especialmente si están visiblemente sucias, y rematar aplicando gel desinfectante de manos.