¿Cómo será la Semana Santa 2021 en España? Las restricciones covid que nos esperan

Las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades para reducir la movilidad y los contactos para Semana Santa, como los cierres perimetrales y límite de personas en las reuniones, entran en vigor la medianoche de este viernes y se prolongarán hasta el 9 de abril. Se trata de un acuerdo de "mínimos", en palabras de la ministra de Salud Carolina Darias, con lo que las comunidades pueden endurecerlas en función de su situación epidemiológica, como ya han hecho varias.

Las medidas aprobadas contemplan, además del confinamiento perimetral de las comunidades -estaban exentas Baleares y Canarias- la limitación de las reuniones sociales a un máximo de 6 personas en espacios públicos abiertos, 4 en cerrados y de solo convivientes si son en el ámbito privado.

El cierre de las comunidades está sujeto a las excepciones del decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre -trabajo, acudir al médico, realización de exámenes, etcétera.

La orden del Ministerio de Sanidad señala como medidas de obligado cumplimiento las siguientes:

Limitación de la movilidad territorial

La movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades y ciudades autónomas y sujeta a las excepciones reguladas en el artículo 6 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Lo anterior no será de aplicación a las comunidades autónomas de Islas Canarias e Islas Baleares. La entrada en sus territorios se limitará a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.

Toque de queda

Se limitará el derecho de movilidad nocturna como máximo a partir de las 23.00 horas y como pronto, hasta las 6.00 horas. Las comunidades autónomas pueden adelantar el toque de queda a las 22.00 horas, como han hecho muchas, entre ellas, Cataluña.

Limitación de la permanencia de grupos de personas en los espacios públicos o privados

Se limitará la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.

La norma incluye también una serie de recomendaciones, como las de no bajar el nivel de alerta aunque los indicadores sean favorables -aunque de momento no lo son-; no celebrar eventos masivos de cualquier índole y llevar a cabo una campaña de comunicación institucional para evitar la relajación de comportamientos, con el lema No "salvamos semanas", salvamos vidas.