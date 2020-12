"Compra a mi hermana"

«Llevo 25 años en esto de la publicidad. He vendido de todo: alimentos, cerveza, muebles... hasta bancos. Pero tengo una espinita clavada, mi hermana necesita un empleo y yo no he podido ayudarla». Son las primeras líneas tras un «Vendo a mi hermana» en grande, en letras verdes fosforito sobre un fondo negro que circula en redes sociales como LinkedIn, una publicación que muestra la situación del mercado laboral.

El autor de este anuncio virtual es Rafael Pomares, un publicista valenciano, quien lanzó su propia campaña sin que su hermana Mari Carmen supiera nada. «Me quedé impactada», cuenta ella tras enterarse. «Quería ayudarle porque la situación es complicada», admite Rafa quien señala que ha conseguido su objetivo «a medias».



«Ha levantado expectación y se ha movido porque ha hecho gracia la fórmula, pero todavía no ha habido ninguna oferta de trabajo en firme», explica Rafa. Hasta 243 comentarios en LinkedIn y más de 8800 interacciones entre compartidos y me gusta. En los comentarios muchos dan la enhorabuena, ánimo y hay hasta quien muestra un posible interés en contratarla. «Ojalá saliera», añade él.

Las cualidades de la aspirante

Mari Carmen cuenta con su propia voz algunas de las características que el anuncio dice sobre ella. «Estudié Psicología, pero nunca he podido ejercer», explica. Sus 53 años se han dedicado principalmente a los cuidados. De sus hijos primero y de personas mayores después, esto último «sin contrato y sin cotizar, siempre informal». Y entre medias, de ella misma y dos cánceres de mama, el último de ellos terminado durante el confinamiento.

Admite que su sueño es «un trabajo de lunes a viernes, con contrato, con un sueldo, con un periodo de vacaciones y cotizando, eso sí que sería un lujo». Sin embargo, lamenta, «nunca me han ofrecido nada». «He llegado a proponer a residencias que si podía ir como de prácticas, a observar y aprender, totalmente gratis, pero ni eso», asegura.

Entre las cualidades que destaca el anuncio está que Mari Carmen «posee con creces todas las competencias que cualquier empresa puede demandar» tales como «inteligencia emocional y adaptación al cambio», «iniciativa para tirar adelante cuando las cosas se ponen difíciles», «compromiso» o «lealtad». «Ella solo pide un trabajo digno y a mí me haría feliz que el mío sea más útil de lo que nunca lo ha sido».