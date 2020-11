La Comunidad de Madrid espera poder hacer "excepciones" en Navidad

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confiado en que si la tendencia de contagios por covid se mantiene a la baja como en las últimas semanas se podrán hacer, siempre dentro de la prudencia, "algún tipo de excepciones" en las restricciones para atajar los contagios.

En declaraciones en Telecinco y Onda Madrid Escudero no ha querido aventurar si en navidades habrá nuevas restricciones o limitaciones a la movilidad, algo que se tendrá que evaluar más cerca de esas fechas en base a los datos epidemiológicos y asistenciales de entonces porque el coronavirus ha enseñado que no se pueden hacer evaluaciones "a largo plazo".



El equipo de Salud Pública de la Comunidad está ya trabajando para ver qué medidas hay que adoptar en navidades tanto en materia de movilidad como en los acontecimientos que se producen en estas fechas, como comidas y cenas familiares donde es difícil controlar el número de asistentes, salidas de alumnos de fuera de la región que regresan a sus casas o mayores que viven en residencias y que durante unos días van a vivir con sus familias. "Estamos valorando todos los escenarios", ha insistido el consejero, que ha seguido reclamando a los ciudadanos prudencia y "no bajar la guardia".

En la misma línea el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado que espera que el Gobierno regional pueda "levantar parcialmente algunas restricciones" de cara a las Navidades.

El caso andaluz

Este mismo domingo, en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba que los andaluces que se encuentren fuera de la comunidad autónoma por motivos de trabajo o estudios podrán volver "con controles" por Navidad para pasar las fiestas junto a sus familias aunque para entonces sigan vigentes las restricciones a la movilidad para frenar la pandemia del coronavirus Covid-19 que mantienen el confinamiento perimetral de la comunidad y de todos sus municipios de momento hasta el próximo 10 de diciembre.