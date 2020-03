Se confirma el primer caso positivo de coronavirus en Losar de la Vera

El alcalde de Losar de la Vera, Germán Domínguez, ha confirmado el primer caso positivo de coronavirus en la localidad, tras haber sido informado por los servicios de salud. Así lo transmitió a sus vecinos y vecinas mediante un comunicado oficial a través de las redes sociales y el bando móvil.

Según señala el comunicado, se trata de un vecino de la localidad “que reside en los pisos tutelados María Ángeles Bujanda, del municipio, y la persona se encuentra en situación de aislamiento dentro del propio edificio”.

De esta manera Domínguez quiso transmitir un mensaje de “calma” a sus vecinos “para actuar según las directrices nacionales que contempla el Real Decreto”. Así, desde la alcaldía se va a proceder siguiendo las recomendaciones que se emitan por las autoridades sanitarias, “haciendo prevalecer siempre las actuaciones encaminadas a mantener la salud y bienestar, tanto de los residentes y trabajadores municipales, como de los vecinos de nuestra localidad”, asevera el alcalde.

A su vez, el primer edil pidió a los vecinos “que no hagan caso de noticias que no provengan de organismo oficiales, así como las que no sean de nuestras redes sociales o bandos públicos y que no se fomenten las cadenas informativas de dudoso origen”. También anunció que las gerentes de la residencia “explicarán la situación a los familiares de los residentes de los pisos tutelados, atendiendo a cualquier duda que les surja” y que “se mantendrá informado periódicamente a nuestros vecinos y vecinas”.