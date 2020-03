Confirmado el primer positivo por covid-19 en Jarandilla de la Vera

El alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, ha informado del primer caso positivo por covid-19 en la localidad, que fue confirmado por los servicios de salud del municipio. “Es un vecino de nuestra localidad y se encuentra en situación de aislamiento dentro de su domicilio”, ha explicado el primer edil.

Para el alcalde, en estos momentos “es cuando hemos de mantener la calma y actuar según las directrices nacionales que contempla el Real Decreto, haciendo prevalecer siempre las actuaciones encaminadas a mantener la salud y el bienestar de los vecinos”, ha dicho.

Asimismo, Encabo ha pedido a sus vecinos “que no hagan caso de noticias que no provengan de organismos oficiales y que descarten todas aquellas informaciones que no provengan de nuestras redes sociales o fuentes oficiales”. También que “no se fomenten las cadenas y bulos de dudoso origen. Este ayuntamiento mantendrá informada a nuestra población. Debemos estar unidos en nuestra lucha contra esta pandemia. Juntos lo lograremos”, ha subrayado el alcalde.

De igual manera, el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos y vecinas que puedan necesitarlo el servicio de asesoramiento psicológico del Punto de Atención Psicológica de la localidad. Este servicio es para víctimas de violencia de género, pero dada la situación excepcional se abre para atender a la ciudadanía en general. Se podrá llamar, de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde, al teléfono 682 861 877.